Kæmpe coronatestcenter er bygget op på Milnersvej

Telte til testning af Covid19 er bygget op på Frederiksborgcentrets parkeringsplads

Hillerød Posten - 27. april 2020 kl. 11:00 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parkeringspladsen ved Frederiksborgcentret på Milnersvej er ét af de 11 steder i landet, hvor sundhedsministeriet har bygget nye testcentre for Covid19 - også kendt som coronavirus.

Teltene vil have faciliteter til at teste forskellige grupper af borgere på daglig basis - og vil, når de er klar, indgå i det nye Testcenter Danmark-beredskab, der skal teste borgere, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse om de 11 nye teltecentre i landet.

"Der er arbejdet benhårdt for at få det her op og køre. TestCenter Danmark er et afgørende element i den smitteovervågning i samfundet, som er nødvendig for fortsat at åbne Danmark kontrolleret og gradvist op", udtaler sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Teste 20.000 om dagen Teltene vil i løbet af de kommende uger blive taget i brug i takt med, at mandskab og logistik er på plads for at udbygge den samlede testkapacitet. Der arbejdes på at kunne teste op mod 20.000 om dagen i Testcenter Danmark på længere sigt.

Udover Hillerød bliver de nye telte stillet op i Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Bornholm, Ballerup og Hvidovre. Med placeringen af teltene bliver der bl.a. taget hensyn til en geografisk fordeling samt smittetryk i området, oplyser ministeriet. Der er allerede sat fem telte op i Århus, Næstved, Odense, Østerbro og Aalborg.

Også test for antistoffer TestCenter Danmark kommer til at arbejde med to forskellige test. For det første virustesten, der tester for, hvorvidt man har COVID-19. For det andet vil der i teltene på sigt udføres antistoftest, som tester, hvorvidt man har dannet antistoffer, og dermed viser tegn på allerede at have haft COVID-19.

Etableringen af TestCenter Danmark er foregået i samarbejde med regeringen og Danske Regioner bistået af støtte fra Novo Nordisk Fonden og medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 250 millioner kroner til etableringen af et nationalt testcenter, og Novo Nordisk har bistået med mandskab og teknologi til etablering og gennemførelse af test.

