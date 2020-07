Børn og deres familier kan træne online gennem Jump4Fun. Pressefoto

Jump4Fun-træning online for børn i ferien

DGI byder på onlinetræning onsdag og lørdag i ferien. Jump4Fun kommer desuden til St. Lyngby, Alsønderup og Gørløse til august

Hillerød Posten - 20. juli 2020 kl. 05:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år tilbyder DGI livetræning online som noget ekstra for børn, som måske har haft det lidt ekstra hårdt under coronakrisen.

Under coronakrisen valgte DGI at oprette livetræning for Jump4fun-børn i samarbejde med Mødrehjælpen. Nogle dage var der helt op til 5.000, der streamede med på livetræningen. DGI har valgt at fortsætte tiltaget. Derfor kan udsatte og sårbare børn og unge - og alle andre - fortsat streame gratis livetræning direkte fra Jump4funs Facebookside hele sommeren. Det sker om onsdagen kl. 17 og om lørdagen kl. 10.

Jump4fun-instruktøren Mike Mønsted sørger for sjov træning på under en halv time. Træningen er for børn i alle aldre, uanset træningserfaring - forældre kan også være med, så der kan laves en familietræning ud af det. Livetræningen fortsætter, indtil børnene starter i skole igen i august.

Efter sommerferien starter Jump4fun-holdene rundt i landet op igen.

Leg i landsbyen Som noget ekstra har Jump4fun i år valgt at lave nogle ekstra sommeraktiviteter rundt i lokalområderne. Det er blandt andet i Hillerød Kommune i uge 32 til aktivitetsdagene "Liv & Leg i Landsbyen", hvor børnene får lov at prøve et bredt udvalg af sjove aktiviteter. Det sker onsdag 5. august i St. Lyngby, torsdag 6. august i Alsønderup og fredag 7. august i Gørløse. Aktiviteterne starter kl. 14 alle tre dage og er for alle.

Jump4fun har været i gang siden 2013 på initiativ fra ph.d. og børnelæge Birgitte Johanne Schmidt, overvægtsambulatoriet på Nordsjællandshospital, Hillerød. Det er et foreningstilbud med aktiviteter af enhver type såsom svømning, gymnastik, volleyball, natur og leg og bevægelse m.v.