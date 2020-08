Jump4Fun i gang igen

De 10 Jump4fun-hold i Nordsjælland ligger lige nu fordelt i Fredensborg, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Rudersdal Kommuner, og der arbejdes hele tiden på at få endnu flere hold i gang.

I Hillerød Kommune er der to tilbud. Det ene er i Idrætsforeningen Skjold Skævinge på mandage klokken 18.15-19.10 for 6-10-årige og klokken 19.15-20.10 for 11-16-årige. Det finder sted på Skævinge Skole. Kontakt instruktør: Berith Sørensen (23 80 07 16).