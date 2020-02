Julie Feldskov Henriksen er nyansat på Hillerød Bibliotek med fokus på at hjælpe de studerende i byen. Hendes egen vej gennem studiet var ikke snorlige og derfor brænder hun for at hjælpe andre. Pressefoto

Julie havde svært ved at læse: Nu hjælper hun studerende i Hillerød

Julie Feldskov Henriksen, som er nyansat på Hillerød Bibliotekerne, lod sig ikke stoppe af sin ordblindhed

Hillerød Posten - 15. februar 2020

"Måske var det bedre, om du fik en praktisk uddannelse", og "det er nok for svært for dig".

Det var de reaktioner, som Julie Feldskov Henriksen som oftest fik fra både lærere i folkeskolen og sine forældre, når hun fortalte, at hun gerne ville læse videre. Julie Feldskov Henriksen havde nemlig svært ved at læse og skrive, og hun fandt i 10. klasse ud af, at hun er ordblind. Men hverken ordblinde-diagnosen eller andres meninger om, hvad hun kunne eller ikke kunne, fik hende til at opgive sin drøm.

"Jeg er stædig. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg ikke kan. Det skal folk ikke bestemme. Det skal jeg nok selv finde ud af," siger Julie Feldskov Henriksen, som netop er blevet færdig med sin uddannelse i informationsstudier fra Københavns Universitet.

"Jeg har altid godt kunne lide informationssøgning og at organisere ting, så i begyndelsen troede jeg, at jeg skulle være informationsspecialist. Men så gik der et år, og så savnede jeg at have med kultur at gøre," fortæller hun.

Skabe nyt studiemiljø Julie Feldskov Henriksen bor i København, men søgte blandt andet en nyopslået stilling på Hillerød Bibliotek, hvor netop er blevet ansat, fordi hun blev tiltrukket af, at hun kunne være med til at skabe et nyt studiemiljø.

"Det tiltalte mig også rigtig meget, at jeg kunne være en del af et helt nyt indretningsprojekt, hvor vi skal skabe de bedst mulige rammer for de studerende i Hillerød her på biblioteket. Der skal være bedre plads til både gruppearbejde og enerum, hvor der er ro," siger Julie Feldskov Henriksen og tilføjer:

"Jeg kan generelt godt lide at hjælpe folk, men der ligger også det i det, at jeg selv har stået i en situation som studerende, hvor jeg ikke følte, at jeg fik nok information og hjælp. Derfor vil jeg gerne give nogle det tilbud, som jeg ikke selv havde dengang".

Gode råd til opgaver Julie Feldskov Henriksen har været en af de afgørende kræfter bag det nye studieunivers, som er kommet på Hillerød Biblioteks hjemmeside. Her kan de studerende blandt andet finde Julies artikel "9 gode råd til opgaveskrivningen" og en lang række andre gode artikler og links, der kan være nyttige, hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse.

"Hjemmesiden er især rettet mod at hjælpe dem, der skal skrive opgave, og den er et godt sted at begynde. Hvis de studerende ikke finder svar på deres spørgsmål dér, så står jeg og min kollega Ingeborg klar til at hjælpe," siger Julie Feldskov Henriksen.

Knækkede læsekoden Indtil 8. klasse var bøger og læsning ikke noget, der interesserede Julie særligt meget, men så faldt hun over fantasy-genren.

"Vi havde en lærer, der i begyndelsen af skoleåret sagde, at vi skulle have læst fem bøger, inden året var omme, og så havde jeg det sådan, at jeg lige så godt kunne få det overstået. Og da der så var gået 14 dage, havde jeg læst 13 bøger".

Hvad skete der?

"Jeg knækkede bare læsekoden og gik fra at læse meget langsomt til at læse på et ok højt niveau, og det gjorde det hele sjovere. Fantasy en speciel plads i mit hjerte. og da jeg først opdagede bøger og fantasy, var det bare det med at kunne drømme sig væk og ikke skulle sidde i den der kedelige hverdag, hvor jeg ikke forstod halvdelen af, hvad der blev snakket om, fordi jeg var ordblind, og alting var svært," siger hun.

Artiklen er skrevet af Simon Schultz van Engeland, som er kommunikationsansvarlig på Hillerød Bibliotekerne, og redigeret af Hillerød Posten