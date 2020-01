Jubilæumsfest i Blå Kors' genbrugsbutik

I 125 år har Blå Kors hjulpet nogle af de mennesker i Danmark, som har det allersværest. Blandt andet mennesker, som kæmper med misbrug og hjemløshed.

Det arbejde bliver hyldet 1. februar, hvor Blå Kors' genbrugsbutik på Helsingørsgade 21 i Hillerød inviterer til jubilæumsfest fra klokken 10 med 25 procent på alle varer i butikken, hvad enten det er møbler, tøj eller smånips. Derudover har kunderne mulighed for at gå på skattejagt og lede efter gavekort på 125 kroner, som er gemt rundt omkring i butikken, skriver Blå Kord i en pressemeddelelse.

"Vi vil gerne markere Blå Kors' jubilæum ved at gøre det attraktivt for vores kunder. Alle skal kende til vores organisation og det arbejde, vi laver. Vi vil gerne give danskerne mulighed for at handle bæredygtigt og støtte et godt formål samtidig med, at vi gerne vil øge kendskabet til vores butikker og muligheden for at blive frivillig", siger Anders Christensen, som er chef for Blå Kors Genbrug.

Blå Kors har i dag 53 butikker på landsplan og en webshop, lidtsmartere.dk, hvor kunderne kan købe tøj og ting online. Kapp