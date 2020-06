Jesper skal få flere unge til at gå håndværkervejen

Karavanen, der består af fem biler og fem trailere, har fået navnet 'Woodlab on Wheels', og den skal i det kommende skoleår kører ud til at lang række nordsjællandske skoler og undervise elever i snedker- og tømrerfag. Og forhåbentlig give dem smag for branchen. Der er nemlig mangel på håndværkere, og det bliver problem bliver ikke mindre i fremtiden - medmindre flere unge begynder at vælge en håndværksmæssig erhvervsuddannelse.

Woodlab on Wheels er et gratis tilbud til skolerne, hvor alle materialer og faciliteter stilles gratis til rådighed for skoleklasserne.

”Der har været en overvældende interesse for projektet fra start, og mange grundskoler er interesserede i at arbejde med et fag som Håndværk og Design på denne meget virkelighedsnære måde," fortæller Jesper Trap, der er projektleder for Woodlab on Wheels.

”Jeg glæder mig til at komme ud og inspirere eleverne på folkeskolerne. Mit succeskriterie er, at de skal have en god dag, hvor de bliver fagligt udfordret, og forhåbentlig er der også nogen, der får lysten til at blive træfaglig uddannet”.

Woodlab on Wheels Woodlab on Wheels skal give eleverne og deres lærere en oplevelse og konkret viden om, hvad det vil sige at arbejde som snedker og tømrer samt hvordan uddannelserne foregår. Woodlab on Wheels er i bogstavelig forstand en rullende karavane af 5 biler med trailere ombygget med udstyr, der inviterer eleverne til at prøve kræfter med fagets mange aspekter, fra beregninger, planlægning, værktøj, arbejdsmiljø, livskvalitet, til udførelse af konkrete bygge- og designopgaver. Woodlab on Wheels er et gratis forløb, hvor alle materialer og faciliteter stilles gratis til rådighed for skoleklasserne. Woodlab on Wheels skal give eleverne og deres lærere en oplevelse og konkret viden om, hvad det vil sige at arbejde som snedker og tømrer samt hvordan uddannelserne foregår. Woodlab on Wheels er i bogstavelig forstand en rullende karavane af 5 biler med trailere ombygget med udstyr, der inviterer eleverne til at prøve kræfter med fagets mange aspekter, fra beregninger, planlægning, værktøj, arbejdsmiljø, livskvalitet, til udførelse af konkrete bygge- og designopgaver. Woodlab on Wheels er et gratis forløb, hvor alle materialer og faciliteter stilles gratis til rådighed for skoleklasserne.

Projektet er støttet af Tømmerhandel Johannnes Fogs Fond.

"Det er en meget stor glæde for fonden at støtte op om Woodlab on Wheels, der skal få næste generation af træhåndværkere til at vokse sig stor, stærk og mangfoldig. Projektet er visionært og har alle de kvaliteter, der skal til for at fremme børn og unges kreative skabertrang og fordybelse og behov for det analoge i en digitaliseret tid," lød det fra bestyrelsesformanden ved præsentationen i fredags.

Eleverne, der få besøg af karavanen, skal lave et rollespil over to dage. De bliver inddelt i arbejdssjak, hvor de skal arbejde som rigtige håndværkere og fremstille et borde-bænkesæt. I rollespillet kommer eleverne til at arbejde med rollefordeling i sjakket, prissætning, opmåling, udregning af vinkler, materialebestilling og konkret tømrerarbejde, så de til sidst står med et færdigt produkt.