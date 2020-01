Jesper fra Hillerød kåret som Danmarks bedste kloakmester

Det var anden gang, at Jesper Kure sikrede sig titlen som Danmarks bedste kloakmester. Han deltog også i konkurrencen for fem år siden og vandt.

"Ekstremt højt niveau"

I dette års konkurrence tog han førstepladsen med maksimumpoints og en halv time i overskud af konkurrencetiden på tre timer.

"Niveauet i år var ekstremt højt - meget højere end i 2015. Da vi fik udleveret opgaverne, troede jeg slet ikke, at det var muligt for nogen af os at blive færdige på de tre timer. Men det var et felt af rigtig dygtige kloakmestre, så jeg er stolt over at have lavet en fejlfri opgave og tillige aflevere 30 minutter før tid," udtaler han i en pressemeddelelse.

Den nu dobbelt DM-vinder har firmaet JP Struktør i Hillerød, og Jesper Kure havde taget sin lærling med til messen i Fredericia. Her nåede lærlingen dog ikke med i finalefeltet hos gruppen af rørlæggere, anlægsstruktører og struktørelever, der dystede i en kategori for folk under uddannelse.

Jesper Kure har været selvstændig kloakmester siden 2007. Mdt