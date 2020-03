Se billedserie Søren Wiberg (til venstre) og Stig Deichmann er klar med årets program til Jazz i Rosenhaven. Foto: Martin Warming

Jazz i Rosenhaven med gamle kendinge og et par udskiftninger

De populære jazzkoncerter tager hul på sæsonen den 13. juni - og i år er der én stor ændring i programmet

Hillerød Posten - 15. marts 2020
Af Martin Warming

Jazz i Rosenhaven er blevet så stor en succes, at holdet, der arrangerer de populære jazzkoncerter, nu bliver udvidet.

Jazz i Rosenhaven går i år ind i sin sjette sæson, og den første koncert i år er programsat til lørdag den 13. juni - og så er der ellers swingende jazzmusik i Rosenhaven bag Ribhouse de efterfølgende ni lørdage.

Og Stig Deichmann, Gert Christiansen og Søren Wiberg, der står bag Jazz i Rosenhaven, får fremover hjælp til at stable de 10 årlige jazzkoncerter, der typisk trækker mellem 200 og 300 mennesker, på benene.

"Vi er nået til et punkt, hvor vi ikke længere kan løfte opgaven alene, hvis det også skal være sjovt, og derfor har vi nu allieret os med en række frivillige hjælpere," fortæller Søren Wiberg.

De nye kræfter på jazzholdet er Aage Rønde, Ole Hjulgaard og Peter Jacob Larsen.

"Det har været helt afgørende for os, at vi fandt nogle, der havde lyst til at hjælpe, hvis vi fremover skal være i stand til at fastholde vores sponsorer, og hvis vi fortsat skal kunne tilbyde jazzmusik af international klasse. Derfor er vi meget glade for, at Aage Rønde, Ole Hjulgaard og Peter Jacob Larsen har meldt sig under fanerne. Det er tre meget erfarne og dygtige herrer," siger Stig Deichmann.

Flere gengangere Det er gratis adgang til alle jazzkoncerterne i Rosenhaven, der derfor er meget afhængig af velvillige sponsorer, der har lyst til at spytte i kassen.

"Det tog lang tid at finde sponsorer i starten, men det er blevet meget nemmere med årene. I år er der faktisk kun en sponsor fra sidste år, der er sprunget fra, men vi fik hurtigt solgt et sponsorat til Øbro Cykler i stedet", siger Søren Wiberg.

Hvis man sammenligner sidste års program med programmet for i år, så er der ikke ligefrem tale om den helt store revolution. Der er nemlig masser af gengangere på plakaten fra år til år, og det er helt bevist.

"Vi har endnu engang lavet et program, som til forveksling ligner det, vi plejer at lave. Dog med nogle få ændringer. Vi plejer jo at skifte omkring tre orkestre ud om året, og de nye i år er Paul Harrisson Band, Six Foot Stompers og det svenske band Peoria Jazzband," fortæller Stig Deichmann.

"Du smider jo heller ikke en god Louis Armstrong-plade ud, når du har hørt den en gang. Den kan man høre igen og igen. Vi plejer at sige, at skal vi skifte et orkestre ud, skal det være til et orkester, der er bedre, men det er blevet svært efterhånden," tilføjer Stig Deichmann.

Én stor ændring Der er dog en stor ændring i år. Carlsberg Brass Band er nemlig ikke med til at åbne og lukke for sæsonen, som de ellers har gjort det i mange år.

"Jeg vil godt understrege, at vi har været meget, meget glade for Carlsberg Brass Band, men vi havde lyst til at prøve noget andet i år, og derfor har vi lavet en aftale med et andet brassband, der hedder Jensens New Orleans Paraders," fortæller Søren Wiberg.

Jensens New Orleans Paraders underholder i gaderne i Hillerød i forbindelse med den første jazzkoncert i Rosenhaven den 13. juni og igen i forbindelse med sæsonens sidste koncert den 15. august.

Der er dog noget, der aldrig bliver ændret på. Jazz i Rosenhaven holder nemlig fast i, at det skal være den traditionelle new orleans-jazz. Eller det, som Søren Wiberg og Stig Deichmann selv kalder for fadølsvenlig jazzmusik.

Henover sommeren kan man blandt andet opleve A Tribute To Papa Bue, Doc Houlind med Gregg Stafford og Papa Riders Jazzband til Jazz i Rosenhaven.

Du kan se hele programmet på www.jazzirosenhaven.dk.