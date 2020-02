Jazz-festival på Café Slotsbio

Mads Mathias har i løbet af de seneste år slået sit navn fast som en af de store danske croonere. Inspireret og påvirket af de store jazzvokalister fra fortid og nutid fra Nat King Cole og Frank Sinatra til Harry Connick Jr., og med en dyb respekt for crooner-traditionen er Mads Mathias et originalt talent med en unik og ubesværet charmerende vokaludlevering og en færdighed til at skrive iørefaldende og mindeværdige, stilfulde sange, skriver Café Slotsbio i en pressemeddelelse.