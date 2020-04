13-årige Isabella Blok forstår godt, at konfirmationerne er blevet rykket til senere på året. Foto: Martin Warming

Isabella må kigge langt efter sin konfirmation

Hillerød Posten - 05. april 2020 kl. 10:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen rammer bredt.

Medarbejdere er sendt hjem fra arbejde, koncerter og festivaler er aflyst, skoler, restauranter og storcentre lukket, og ungerne kan ikke blive passet i daginstitutionerne.

Og nu bliver også de mange konfirmander, der efter planen skulle have været konfirmeret i løbet af de kommende måneder, ramt af corona-nedlukningen. Deres konfirmationer er nemlig blevet udskudt til senere på året.

Isabella Blok, der går i 7.B på Frederiksborg Byskole - altså når den ikke lige er lukket - er en af de mange lokale konfirmander, der indtil videre må kigge langt efter sin konfirmation.

"Jeg synes, det er nederen. Jeg havde virkelig set frem til det, men så længe jeg bare bliver konfirmeret på et andet tidspunkt, så går det nok," siger hun.

13-årige Isabella skulle have været konfirmeret i Frederiksborg Slotskirke på Store Bededag den 8. maj, men i torsdags fik familien Blok besked fra præsten om, at konfirmationen er blevet udskudt til lørdag den 29. august på grund af corona-krisen.

"Jeg har glædet mig rigtig meget til min konfirmation. Det er jo en stor dag, og vi har brugt meget tid på at forberede os ved at gå til præst og gudstjenester, men jeg forstår godt, at konfirmationerne er blevet udskudt. Det er farligt at være så mange mennesker samlet. Nu håber jeg bare, at alle dem, vi havde inviteret til den 8. maj, også kan komme i august," siger Isabella Blok, der havde inviteret omkring 30 gæster til sin konfirmationsfest på Fredensborg Store Kro.

"Vi har lavet en nye aftale med Fredensborg Store Kro, og der var heldigvis ingen problemer med at rykke festen til den 29. august. Men august er jo typisk en måned, hvor der er mange, der bliver gift, så jeg frygter da lidt, at der er nogle, der ikke kan komme til Isabellas konfirmation," siger Isabellas mor Jette Blok, der er imponeret over, hvordan hendes datter har taget hele situationen.

"Hun har taget det helt cool. Mere cool end jeg nok selv havde taget det," siger hun.

Hvornår Isabella og alle de andre skoleelever kan begynde i skole igen, er der i skrivende stund ingen, der ved. Isabella håber dog, at det bliver snart, selv om der lige nu også laves tre til fire timers skoleopgaver hver dag online.

"Jeg må indrømme, at jeg er begyndt at kede mig ret meget. Jeg plejer at gå i fitnesscenter, men nu jeg er begyndt at træne lidt herhjemme, og så går jeg også nogle ture med veninder engang imellem. Selvfølgelig med afstand imellem os. Og så får jeg også set Netflix - måske lidt for meget," fortæller den 13-årige hillerødpige.

