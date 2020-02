Se billedserie Merete Bang (til venstre) og Anne Nielsen er selvfølgelig begge stolte over, at den lokale Irma-butiks frugt- og grøntafdeling er blevet kåret til den bedste i Irma-kæden. Foto: Martin Warming

Irmas bedste grøntafdeling ligger i Hillerød

Den lokale Irmas frugt- og grøntafdeling er den bedste i hele Irma-kæden

Medarbejderne i den lokale Irma-butik på Østergade har de brede smil på i disse dage.

Butikkens frugt- og grøntafdeling er nemlig lige blev kåret til Irma-kædens bedste frugt- og grøntafdeling 2019 på en lederkonference i Fredericia. Der er en række kriterier, man skal leve op, til for at få den fornemme pris.

I kriterierne står der blandt andet, at man skal tage ansvar og lederskab, og det må man i den grad sige, at Merete Bang, der er leder af frugt- og grøntafdelingen i Irma i Hillerød, gør, fortæller Anne Nielsen, der er butikschef.

"Merete er bare sindssyg dygtig til at forudse, hvad hun skal bestille hjem. Hun ved, hvad kunderne vil have - og på hvilken tid af året, de vil have det. Hun tænker hele tiden frem, og hun ved godt, at varerne ikke kommer før åbningstid, så hun sørger for, at der altid er friske varer klar til opfyldning om morgenen. Hun tænker i det hele taget altid et skridt længere, end mange andre gør," siger Anne Nielsen.

Overrasket med balloner Merete Bang var ikke selv med på lederkonferencen i Fredericia, da den lokale Irma fik overrakt prisen. Hendes chef, Anne Nielsen, var lige ved at sende hende en sms med den glædelige nyhed og billeder af pokalen, da hun blev standset.

"De ville hellere selv overraske Merete dagen efter, så jeg måtte ikke skrive noget til hende," fortæller Anne Nielsen.

Så dagen efter troppede to frugt- og grøntkonsulenter fra Irma - og en ballonmand - op foran butikken på Østergade for at overbringe Merete og de andre medarbejdere den glædelige nyhed.

"Jeg undrede mig da lidt over, at de stod og bankede på en halv time før åbningstid. Jeg vidste jo ikke, hvem de var, men det var da en rigtig glædelig overraskelse, og de havde både blomster, balloner, bannere og morgenmad med," fortæller Merete Bang.

"Jeg går selvfølgelig meget op i kvalitet. Vores varer skal være friske og gode, men det er også rigtig vigtigt, at der altid er rent og pænt i frugt- og grøntafdelingen, og at det er overskueligt. Vi får da heldigvis også en del kommentarer fra kunderne, der synes, at det er en dejlig afdeling, og at det er nemt at overskue. Jeg går også meget op i at bestille nogle nye og lidt anderledes varer hjem, som man måske ikke ser alle mulige andre steder. Det, synes jeg, er med til at gøre frugt- og grøntafdelingen lidt anderledes og spændende," fortæller Merete Nielsen, der har været ansat i Irma i snart 33 år - de sidste fem år i butikken i Hillerød.

Sammen med prisen som årets bedste frugt- og grøntafdeling fulgte også en check på 5.000 kroner.

"Jeg er selvfølgelig mega stolt - ikke mindst på Meretes vegne. Det er jo i høj grad hendes fortjeneste. Hun er smadder dygtig, og det er rart at have medarbejdere, der går forrest på den måde, og jeg har da også aftalt med hende, at hun skal bruge nogle af pengene på at spise en middag med sin mand. De skal bare give den gas, og hvis der så er nogle penge tilbage bagefter, så snolder vi dem op sammen med de andre medarbejdere," fortæller Anne Nielsen.

