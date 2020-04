Ingen livsstilsmesse i Slotsparken i år

"Vi er selvfølgelig vildt kede af, at vi ikke skal samles i år. Vi havde set frem til, at Danmark skulle spire lidt igen. Vi har i tiden, der er gået siden nedlukningen, mødt stor forståelse og masser af søde tanker fra såvel kunder, samarbejdspartnere og besøgende, som ved, at vi ved også er presset i denne tid. For det er vi alle, og vi er dermed også dybt afhængige af hinandens eksistens," skriver dirketør Claus Haas Petersen i pressemeddelelsen.