Ingen jazz i Rosenhaven til sommer

Frivilliggruppen bag Jazz i Rosenhaven aflyser alle sommerens koncerter - men vender stærkt tilbage i 2021

Hillerød Posten - 17. april 2020 kl. 05:47 Af Mette Dolmer Thygesen

De frivillige bag arrangementerne 'Jazz i Rosenhaven' har nu også valgt at aflyse alle 10 planlagte koncerter denne sommer.

"Det er med stor beklagelse og til manges fortrydelse, men det var på det foreliggende grundlag nødvendigt," skriver Stig Deichmann fra gruppen i en mail til Hillerød Posten.

De frivillige har valgt at aflyse på trods af, at der var en mulighed for, at regeringen ville løsne op for forsamlingsforbuddet.

"Vi har reflekteret over, om det er realistisk, at regering den 11. maj skulle komme med nye oplysninger, der ville betyde, at vi kan gennemføre vore 10 koncerter i Rosenhaven. Vi er nået til den erkendelse, at det ikke er sandsynligt. Lige nu hindrer alene indrejseforbuddet vore fire rent svenske orkestre i at deltage, og fem af de øvrige orkestre med hovedsagelig dansk besætning har syv udenlandske musikere fra Sverige og USA i deres bands. Vi tror ikke, at dette forbud sløjfes i tide," har arrangørerne skrevet til orkestrene.

Desuden er gruppen blevet enig om, at det ikke ville være ansvarligt at afholde koncerterne, fordi mange af gæsterne er i det, myndighederne kalder den mest udsatte gruppe - og desuden er flere af musikerne også aldersmæssigt i den udsatte gruppe.

"Vi ved, at rigtig mange af jer havde set frem til den 13. juni, hvor vi igen skulle mødes på Danmarks smukkeste jazz spillested for at høre et jazzprogram i verdensklassen - og vi havde glædet os til at nyde frugterne - de mange gæster - af en hel masse slid og slæb," skriver arrangørerne i deres nyhedsbrev.

Orkestre vender tilbage Til gengæld kan man se frem til at opleve alle 10 orkestre, som var booket til at komme og optræde i Hillerød til de populære lørdagskoncerter i haven bag restaurant Ribhouse i Slotsgade med den smukke udsigt til slotssøen - bare til næste år, oplyser arrangørerne:

"Vi er glade for at kunne meddele, at alle 10 orkestre, der skulle have spillet i Rosenhaven i år, allerede har meddelt, at man er klar til sæson 2021 i Rosenhaven," fortæller de.

På programmet er blandt andet Jazzin' Jacks med Anna Pauline, Ronald and The Outstanding New Orleans Boys, Paul Harrison Band, Six Foot Stompers og mange flere.

Jazz i Rosenhaven blænder op for sæson 2021 i Rosenhaven den 12. juni 2021, hvor sæsonens tiende og afsluttende koncert afholdes den 14. august.

"'Jazz i Rosenhaven' beklager meget, at dette har været nødvendigt. Det er ikke det spildte arbejde, penge og de 12.000 foldere, vi nu kan brænde i pejsen, der er et problem. Problemet er, at vi skal undvære jer et helt år," skriver arrangørerne til musikerne, som altså vender tilbage i 2021 i stedet.

Jazz i Støberihallen Man behøver dog ikke vente helt til næste sommer for at høre jazz i Hillerød, for Jazz i Rosenhaven afholder en koncert med svenske Jesses New Orleans Band i Støberihallen den 23. oktober. Billetsalget til koncerten er skudt i gang.

De planlægger den næste koncert i Støberihallen til foråret og desuden endnu en koncert til efteråret.

Læs mere på www.jazzirosenhaven.dk.