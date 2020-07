Ingen har benyttet sig af tilbud om corona-isolation på hotellet

Hvis man som corona-smittet i Hillerød vil kunne isolere sig fra resten af husstanden, men ikke har mulighed for det, kan man blive indlogeret på Hotel Hillerød på kommunens regning. Arkivfoto

Hillerød Kommune har ikke fået en eneste henvendelse fra en borger, der ønsker kommunens hjælp til selvisolation

Hillerød Posten - 11. juli 2020 kl. 09:20 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden midten af maj har corona-smittede Hillerød-borgere, der ikke har plads nok derhjemme til at isolere sig fra resten af husstanden, kunnet tage ophold på Hotel Hillerød - men ingen har endnu henvendt sig til kommunen med ønske om at gøre brug af tilbuddet.

"Det kan være, fordi der ikke er nogen, der har haft brug for det," siger Vibeke Abel, direktør for Job, Social og Sundhed i Hillerød Kommune.

Kommunen har gjort borgerne opmærksom på tilbuddet på flere måder:

"Vi har brugt de kommunikationskanaler, vi plejer at bruge. Der har også været en national omtale af det, og det er vores erfaring, at hvis der er nogen, der har brug for det, så henvender de sig. Vi har en opfattelse af, at folk også er forholdsvist gode til at få de informationer, der er tilgængelige i forhold til de situationer, de er i," siger Vibeke Abel og fortsætter:

"Det er forholdsvist nemt at se på vores hjemmeside, I (Hillerød Posten, red.) har også skrevet om det tidligere, og i og med at I skriver om det nu, så er der flere, der får oplysninger om det".

I maj annoncerede regeringen på et pressemøde om corona-situationen, at alle landets kommuner fik til ansvar at stille hoteller, feriecentre eller lignende faciliteter til rådighed for dem, der har brug for det, og samme eftermiddag landede Hillerød Kommune en aftale med Hotel Hillerød.

Tildelingskriterier Udover at være konstateret smittet med corona-virus, er der kriterier, man skal leve op til for at få tildelt selvisolation på Hotel Hillerød som corona-smittet.

"Når man kan komme i betragtning til selvisolation på Hotel Hillerød, er det, fordi man ikke kan være der, hvor man bor. Det skal være et sted, hvor man bor tæt og uden mulighed for ikke at være tæt på sin familie," nævner Vibeke Abel.

Derudover skal man være selvhjulpen, som der står på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Udover pladsmangel kan et ophold også tildeles på baggrund af, at man bor sammen med en eller flere personer, der er i en risikogruppe, og som man har vanskeligt ved at holde afstand fra. Eller det kan være, man bor sammen med en, som har vanskeligt ved at samarbejde om at overholde sundhedsmyndighedernes anbefaling "fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges," som der står på kommunens hjemmeside.