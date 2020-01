Ingen gadeteaterfestival i år: Hofnar holder pause

"En gadeteaterfestival af høj kvalitet koster mange penge, og når man afholder arrangementer i gågaderne, slotsarkaderne og skolegårdene, så er alle arrangementer gratis. Det ligger også i ånden af en gadeteaterfestival. Desværre er det altid lettest at få tilskud fra fonde til opstartsåret, og derfor skal vi finde en ny økonomisk struktur for festivalen," forklarer Klaverfabrikkens leder Jens Jepsen i meddelelsen.

For festivalen, der blev afholdt for første gang i 2019, skal finde et mere fremtidssikret økonomisk fundament at stå på. Det vil arrangørerne bruge 2020 på, så man er klar til at arbejde videre med Hofnar fra 2021 og frem:

Samarbejde

Hofnar koster mellem 300.000 og 400.000 kroner at afholde, og Klaverfabrikken håber at finde økonomien via samarbejde med Hillerød Kommune, erhvervsliv, sponsorer, Hillerød Byforum og Statens Kunstfond.

“Klaverfabrikken er en lille frivillig forening, og vores økonomi er sammensat af specifikke projektmidler - for eksempel til regionalt spillested, som er den største post. Derfor kan vi ikke selv finansiere festivalen. Vi fornemmer, at den første udgave viste mange andre, hvor stort et potentiale der ligger i, at Hillerød har en gadeteaterfestival, som rækker ud til alle aldersgrupper. Klaverfabrikken har et unikt netværk af kunstnere og artister, som gør, at vi kan gøre en festival som Hofnar til noget særligt for Hillerød," udtaler Jens Jepsen.

I Helsingør Kommune har man valgt at støtte passagefestival med 250.000 kroner, og Klaverfabrikken håber, at også Hillerød Kommune vil støtte en lokal gadeteaterfestival.

Hofnar skiller sig ud ved, at det er artisterne selv, der skaber festivaler,bl.a. ved at optræde sammen på tværs af kunstarter og selv finde steder i byen, hvor de gerne vil optræde. Mdt