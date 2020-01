Ingen bruger cykelspor på Torvet, så nu må man cykle over det hele

Resten valgte at cykle andre ruter over Torvet.

Meningen med den blå cykelspor har været, at cyklister, der skulle fra Kannikegade ned til Søstien eller fra Søstien op til Kannikegade, skulle følge sporet, men en optælling, som kommunen lavede over et par timer på en hverdag i oktober, viste, at kun én ud af 11 cyklister, der kørte henover Torvet, fulgte det blå cykelspor.

Hillerød Kommune har siden 2017 gennemført et forsøg med et blåt cykelspor henover Torvet. Men nu erstattes cykelsporet af en mere generel tilladelse til cykelkørsel mellem Kannikegade og Søstien.

Viser hensyn

At det blå cykelspor nu bliver sløjfet, betyder dog ikke, at det bliver ulovligt at cykle fra Kannikegade ned til Søstien og den modsatte vej. Tværtimod.

"Indtil nu har det været tilladt at cykle på Torvet døgnet rundt, hvis man fulgte det blå cykelspor, men nu åbner vi op for, at man også kan vælge andre ruter henover Torvet, og vi ophæver også den tidsbegrænsning, der har været for cyklister, hvis de ikke fulgte det blå cykelspor. Det skal dog understreges, at cyklister altid skal færdes på de gåendes præmisser - præcis som de bilister, der har tilladelse til køre i gågaden og på Torvet," fortæller Ivan Sønderholm Christensen.

Kommunens observationer på Torvet viser i øvrigt, at cyklisternes færdsel henover Torvet fungerer fornuftigt - også selv om det er altså langt fra er alle, der vælger at bruge det blå cykelspor - og at de forskellige trafikantgrupper tager hensyn til hinanden.