Info-møde om teater i slotskirken: Unge opfører 'Snedronningen'

Frederiksborg Slotskirke inviterer unge til at medvirke i at opføre H.C. Andersens 'Snedronningen'

I år bliver det et af H.C. Andersens mest berømte eventyr, nemlig 'Snedronningen', som kirken sætter i scene. Der bliver rig mulighed for at udfolde sig på scenen, og man kan også melde sig til at passe lys eller sy kostumer. Der lægges vægt på, at alle yder deres bedste til gruppen, og der er mødepligt.