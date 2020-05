Hverken Enhedslisten eller Radikale Venstre bakker op om Hillerød Kommunes opfordring til pædagogstuderende om at arbejde frivilligt i kommunens dagtilbud under coronakrisen. Arkivfoto Foto: nyul - stock.adobe.com

"Ikke rimeligt" at opfordre studerende til at arbejde gratis i dagtilbud

Hillerød Kommune har tilbudt studerende fra campus at arbejde frivilligt i kommunens dagtilbud, der har brug for ekstra hænder i denne coronatid. "Det er en ærgerlig sag," lyder det fra byrådspolitikere

Hillerød Posten - 07. maj 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

Det er ikke rimeligt, at Hillerød Kommune opfordrer folk til at arbejde gratis.

Det mener nogle af politikerne i byrådet i Hillerød, efter at pædagogstuderende Mads Hasle Laursen havde stillet byrådet spørgsmål om brugen af frivillige i kommunens dagtilbud her under coronakrisen. Er det moralsk forsvarligt, spurgte han.

Hillerød Kommune har brug for ekstra hænder i dagtilbuddene, hvor børnenes hænder og legetøjet skal vaskes ekstra grundigt, og der er masser af ekstra påbud, som skal overholdes. Og kommunen har derfor bedt om hjælp fra pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole, som også har en afdeling på Carlsbergvej i Hillerød.

De studerende kan både hjælpe til - og selv få nogle erfaringer, som de kan bruge i deres uddannelse, sagde borgmester Kirsten Jensen (S) på mødet, som foregik via Skype:

"Vi har tilbudt de studerende at være med på frivillig basis, og de er i deres bedste ret til at afvise. Det er således ikke noget, vi gør mere ved, udover at glæde os over dem, som har meldt sig, for de kan være en ekstra hjælp. Både vores nye pædagogmedhjælpere og de studerende, der har meldt sig, kan være en ekstra hjælp i en særlig tid og få erfaringer med håndtering af en helt særlig situation," sagde hun.

Ikke støtte Men Enhedslistens Tue Tortzen var langt fra enig:

"Det er ikke rimeligt, at man opfordrer folk til at arbejde uden at få løn for det. Vi har indgået nogle overenskomster med de forskellige organisationer, og dem må vi respektere og i fællesskab betale for, at folk yder den ekstra indsats. Den opfordring til at arbejde gratis kan jeg ikke støtte op om".

Kommunen bør ikke tilbyde frivilligt arbejde, når mange går rundt uden job, sagde han:

"Hvis de studerende laver arbejde, som ellers ville være lavet af pædagogmedhjælpere, så tager de et arbejde, som kunne have hjulpet en anden ind på arbejdsmarkedet. I en tid, hvor vi bekymrer os meget om de selvstændige, bør vi også bekymre os om de arbejdsløse," sagde Tue Tortzen, som fik opbakning af Jørgen Suhr fra Radikale Venstre:

"Jeg synes, det er en ærgerlig sag, og det var ikke det, der stod i beslutningen, som vi traf i Børn, Unge og Familieudvalget," sagde han og mente, at udvalgsmedlemmerne burde have været orienteret om, at forvaltningen ville bede de pædagogstuderende arbejde frivilligt:

"Det skulle have været mere uddybet, at vi bad dem om at udøve frivilligt, ulønnet arbejde. Jeg kan sagtens forstå, at de studerende er pikerede over det".

Helt almindeligt Venstres Peter Frederiksen, som er formand for børneudvalget, bakkede dog op om ideen:

"De pædagogstuderende kan bruge det som en del af deres uddannelse, og de kan levere en indsats for samfundet. Hvis vi havde mulighed for at lønne dem, så ville det også være ideelt, men det har vi ikke skønnet fra starten. Det er i øvrigt helt almindeligt med henvendelser fra professionshøjskolerne ud til de pædagog- og sygeplejestuderende om at levere en indsats inden for den profession, de er i gang med at uddanne sig til, så det er helt naturligt," sagde han.

Vred og skuffet Den pædagogstuderende Mads Hasle Laursen har i et debatindlæg i Dagbladet Information fortalt, hvordan han fik en mail på sin studiemail fra uddannelseslederen på pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland, hvor skolen opfordrer til, at studerende frivilligt går ind og løser opgaver i forbindelse med åbningen af dagtilbud i samarbejde med Hillerød Kommune. Og det blev Mads Hasle Laursen både vred, forarget og skuffet over, skriver han:

"Jeg er stor fortaler for, at civilsamfundet hjælper under denne krise. Men det, som Hillerød Kommune har gang i nu, er at bede frivillige gå ind og løse lønnede opgaver. Dette kan både ses som løndumping og udnyttelse af studerende. Når man tager frivillige ind, tager man arbejde fra timelønnede vikarer og vikarbureauer. (...) Vi må stå sammen om at løse denne krise, men vi må også stå sammen om at bevare arbejdsmarkedet og ikke mindst den danske model. Vi må ikke lade frivillige blive en brik i udhulingen af arbejdsmarkedet," skriver Mads Hasle Laursen, som også får opbakning af PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning.