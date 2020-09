Regionsrådspolitikerne er enige om at prøve at finde pengene til et 'ægte' køkken på det kommende hospital i Hillerød. Illustration: Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Ideen om et 'rigtigt' køkken på nyt hospital lever stadig

Regionsrådspolitikerne bakker sammen op om, at maden skal laves i et ægte køkken på det kommende hospital i Hillerød

Hillerød Posten - 25. september 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Der skal være et køkken, hvor personalet kan lave frisk mad, på det nye hospital, som er ved at blive bygget i Hillerød.

Det var alle partierne i regionsrådet enige om, da de forleden indgik aftale om budgettet for Region Hovedstaden i 2021.

Partierne enige I projektet for det nye hospital er der nu kun afsat penge til at bygge et såkaldt modtagekøkken, hvor mad leveret udefra kan varmes og tilberedes. Men det skal der laves om på, når pengene findes til det, skriver politikerne i budgetaftalen:

"Partierne er enige om, at Nyt Hospital Nordsjælland skal have et produktionskøkken, som kan levere frisklavet mad til patienter, personale og pårørende på Nordsjællands nye hospital. Det er vores ønske, at køkkenkonceptet på Nyt Hospital Nordsjælland skal være en væsentlig bidragsyder til at sikre visionen om fremtidens hospital. Vi er således også enige om, at når muligheden byder sig for, at det nuværende projekterede modtagekøkken kan udvides til et produktionskøkken, så vil vi finde de økonomiske midler hertil.

"Utrolig vigtigt" Pengene er dog ikke fundet endnu, og de kan først findes, når regionen overtager det færdige hospital i 2024, da staten har sat et anlægsloft for den samlede byggesum. Adskillige sundhedsministre har tidligere afvist regionens ønske om selv at betale for køkkenopgraderingen.

"Det er utrolig vigtigt, at regionsrådet nu - samlet og udtrykkeligt - står bag ønsket om et produktionskøkken. Og at partierne er enige om, at pengene skal findes," siger regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (Konservative), der også er formand for den politiske følgegruppe for byggeriet af det ny hospital, til Frederiksborg Amts Avis.

Politikerne friholder med budgetforliget også regionens hospitaler for centrale besparelser for andet år i træk.

Skyder frem Der er fuld gang i byggeriet af det nye hospital ved Overdrevsvejen i Hillerød, hvor tårnkraner skyder op i himlen. Kælderen under hospitalet er udgravet, og håndværkerne er godt i gang med at støbe de kæmpe betonbundplader og kældervægge, oplyser Nyt Hospital Nordsjælland til Hillerød Posten.

Det var kommet frem i blandt andet Nordsjællands Hospitals nyhedsbrev, at man overvejede at afholde en grundstensnedlæggelse på mandag 28. september, men det er aflyst på grund af Covid-19 og de stigende smittetal.

