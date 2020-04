Hvornår skal du slå græs første gang?

Vejret er afgørende for, hvornår du skal slå græsplænen for første gang, men normalt kan du gå i gang med at slå græs i begyndelsen af april.

Græsset skal samtidig være 6-8 cm højt - en tommelfingerregel siger, at du kan stille en tændstikæske på højkant, og hvis græsset når over den, kan du slå græsset.

Er du i tvivl om, hvornår græsset er klar til at blive slået første gang, kan du købe et jordtermometer i et byggemarked eller på en planteskole. Stil det ned i jorden et sted, hvor der er skygge, og mål temperaturen, som altså skal være 7-8 grader.