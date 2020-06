Du kan være med til at indstille kandidater til FrivilligSocialprisen. Her ses Kirsten Dalgaard, som er blandt de tidligere modtagere. Arkivfoto

Hvem skal have prisen for socialt arbejde?

Har du en kandidat til FrivilligSocialprisen, så er det nu du skal tilmelde kandidaten

For 9. år i træk skal det frivillige sociale arbejde i Hillerød hyldes med en pris. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have den

"FrivilligSocialprisen er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget og blev uddelt første gang i 2012, hvor prisen gik til Kirsten Dalgaard fra Hillerød Motionsvenner og Styrk din krop. Siden har Bent Kaufmann fra Røde Kors, Ejner Nielsen fra Grønnegadecenteret, de frivillige i Klub Vest, Ole Hagman fra Sind, Søren Lerche, som blandt andet har lavet fællesspisninger for byens borgere, Eva Christensen, for sit arbejde med trivselsgrupper for børn og unge og senest Ditte Aagaard og Louise Rønne Green fra Salto, været de velfortjente vindere af prisen," skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Årets vinder "Vi håber, at du som engageret borger, foreningsaktiv, medlem, bruger eller frivillig vil være med til at bestemme, hvem der har fortjent prisen i år ved at indstille én eller flere kandidater," skriver kommunen videre.

Det kan både være enkeltpersoner eller foreninger, der indstilles som modtager af prisen, som består af en gave og et kontant beløb. Formålet med prisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen. FrivilligSocialprisen uddeles på Frivillig Fredag 25. september. Retningslinjerne for tildeling af FrivilligSocialprisen kan du læse på Hillerød Kommunes hjemmeside på www.hillerod.dk/frivilligprisen.

