På dagens pressemøde i Statsministeriet fremlagde regeringen, at kommuner skal stille feriesteder, hoteller eller lignende til rådighed for borgere, der ønsker at gå i selvisolation, men som ikke har mulighed for det i hjemmet.

Husvildeboliger står klar til corona-isolerede

Kommunerne skal stille hoteller, feriecentre eller lignende faciliteter til rådighed for de borgere, der ønsker at isolere sig, men som ikke har plads nok til at isolere sig fra resten af husstanden. Det blev fremlagt på regeringens pressemøde om corona-krisen tirsdag formiddag.

I Hillerød Kommunes kriseberedskab har sådan en ordning været oppe at vende, men det er først nu, at det bliver et krav til kommunerne.

”Som situationen er lige nu, vil vi være i stand til at huse 1-2 borgere i nogle af vores boliger for husvilde," siger Vibeke Abel, direktør for Job, Social og Sundhed i Hillerød Kommune.

Men det er ikke sikkert, at det bliver aktuelt at huse corona-isolerede i boligerne på Trollesbro, da kommunen lige nu arbejder på at få en aftale i stand med et hotel, feriested eller lignende.

”Vi taler med flere forskellige steder, og vi har ikke afklaret, hvor det bliver endnu. Vi har en god dialog, som jeg er sikker på nok skal føre til et godt resultat”.

Der har indtil nu ikke været henvendelser fra borgere i Hillerød, der ønsker kommunens hjælp til isolation, oplyser Vibeke Abel. Det står endnu ikke klart, hvad behovet vil være fremover i Hillerød Kommune.

"Vi ved ikke om eller hvor mange henvendelser, der kommer. Vi arbejder på en fleksibel løsning, som kan justeres i forhold til det behov, der måtte opstå," siger Vibeke Abel.