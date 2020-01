En af årsagerne til den store prisstigning er, at folk har fået øjnene op for, at Hillerød er en attraktiv by med bl.a. kultur, natur, togstation og mange arbejdspladser, siger den lokale ejendomsmægler Louise Hartmann.

Huspriserne i Hillerød buldrer frem

"Min umiddelbare forklaring – uden at jeg har fordybet mig i det – er, at priserne i Hillerød har været længere tid om at stige. Specielt i de sidste fem år er priserne i Hillerød steget væsentligt," siger Louise Hartmann, ejendomsmægler og indehaver af Nybolig Hillerød, samt mægler i Holte og Hørsholm.

Positiv omtale

Louise Hartmanns vurdering er, at husene i for eksempel Allerød allerede var steget i pris, og Hillerøds udgangspunkt samtidig var lavere.

"Hvis man kan spare en halv million på at tage et stop længere med toget fra Allerød til Hillerød, så gør folk det. Og det kan du. Derfor tror jeg, Hillerød har været bagud på statistikkerne tidligere, og det er gået op for folk, at Hillerød er en rigtig attraktiv by at bo i – og det giver en større efterspørgsel," siger Louise Hartmann.

Her spiller faktorer som tilstedeværelsen af en togstation, kultur, natur, mange arbejdspladser, at større firmaer vækster og et kommende supersygehus en rolle, ifølge ejendomsmægleren.

"Hillerød har været rigtig positivt omtalt som et sted, man kan slå sig ned som familie".