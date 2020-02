Se billedserie Hunden Louie skal snuse efter forurening på både Frederiksværksgade 16, Frejasvej 30 og Rønnevangsalle 5/Krakasvej 14A i Hillerød. Pressefoto Foto: Algreen

Send til din ven. X Artiklen: Hunden Louie skal finde forurening ved Nyhuse Vandværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hunden Louie skal finde forurening ved Nyhuse Vandværk

Forureningshunden Louie vender tilbage til Hillerød. Sammen med træprøver skal undersøgelser bruges i jagten på forurening

Hillerød Posten - 12. februar 2020 kl. 17:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I efteråret 2019 fik Region Hovedstaden hjælp af labradoren Louie til at opsnuse forurening i jorden på Nordre Jernbanevej. Nu vender Louie tilbage for at hjælpe regionen med at opsnuse forurening i den vestlige del af Hillerød, dér hvor Nyhuse Vandværk henter sit drikkevand.

Louie er Danmarks første forureningshund og trænet i at finde de steder, hvor usunde dampe kan slippe ind i bygninger, hvis de for eksempel ligger oven på en forurening. Louie kan finde selv små mængder af klorerede opløsningsmidler, som er meget problematiske, både hvis de kommer ned i grundvandet, og hvis de kommer ind i bygninger.

Normalt er regionen nødt til at lave mange boringer i jorden for at finde kilden til en forurening, og somme tider er det næsten umuligt at finde kilden. Med hjælp fra Louie kan regionen optimere sin undersøgelse, da Louies næse er ekstrem god til hurtigt og nemt at lugte sig frem til forureningen. Når Louie har markeret, hvor der er forurenet, kan regionen bore ned lige præcist dér og udtage prøver af jord og grundvand.

Træprøver hjælper Det er ikke kun Louie, som skal hjælpe regionen. I jagten på forureningskilder vil regionen også benytte metoden fytoscreening, hvor der udtages små prøver fra træer i området. Træer fungerer nemlig som pumper, der suger både vand og eventuel forurening op, som ophobes i træet. Kemiske analyser af prøver fra træerne kan derfor vise, om der er forurenet eller ej.

"I denne undersøgelse tager vi lidt utraditionelle metoder i brug for at finde forureningen. Louie, der ret præcist kan snuse sig frem til forurening, og fytoscreening, som kan sammenlignes med at finde nålen i høstakken. Metoden kan derfor bruges til at lokalisere en forurening, når vi ikke ved præcis, hvor forureningen kommer fra. Louie og fytoscreening er hurtigere at bruge, end hvis vi skulle undersøge på traditionel vis med en masse boringer ned i jorden og udtagning af prøver af jord og grundvand," fortæller Titus Carlsson, der er projektleder i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen omfatter dog også mere traditionelle metoder, bl.a. poreluftmålinger, som måler luften i jorden, og boringer ned i jorden. Fra boringerne udtages prøver af jord og grundvand, som måles for forurening. Ud fra boringer og jord- og vandprøver kan regionen vurdere om og hvor meget forureningen har bredt sig i grundvandet.

Ødelægge drikkevandet Undersøgelsen udføres på Frederiksværksgade 16, hvor der tidligere har været skrothandel, Frejasvej 30, hvor der tidligere har været maskin- og antennefabrik, og Rønnevangsalle 5/Krakasvej 14A, hvor der tidligere har været kommunal genbrugsplads med modtagestation for farligt affald. De aktiviteter, der har givet anledning til forurening, er ophørt i dag, så der ikke længere sker forurening af jord og grundvand på adresserne.

I undersøgelsen er fokus rettet mod klore­rede opløs­nings­midler, der er kemiske stoffer, som blandt andet har været brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele. Klore­rede opløs­nings­midler spred­es let i jord og grundvand. De nedbrydes langsomt og danner nye problematiske stoffer i for­bindelse med nedbrydningen. Selv små mæng­der af klorerede opløsnings­midler kan derfor være årsag til massiv forurening i grund­­vandet.

Region Hovedstaden skal bruge undersøgelsen til at afgrænse forureningernes udbredelse og til at vurdere risikoen over for grundvandet.

"Forureningerne findes i det område, hvor Nyhuse Vandværk henter sit drikkevand. Derfor er det vigtigt, at vi får styr på forureningerne og om nødvendigt kan igangsætte tiltag, der sikrer, at forureningerne ikke når at sprede sig til grundvandet og ødelægge drikkevandet," siger Titus Carlsson.

Samtidig understreger Titus Carlsson, at Nyhuse Vandværk løbende kontrollerer kvaliteten af det vand, der sendes ud til forbrugerne. Vandet overholder myndighedernes krav, og forbrugerne kan derfor trygt drikke vandet fra vandhanen.

Undersøgelsen påbegyndes her i februar og forventes færdig i løbet af sommeren 2020. Herefter tager Region Hovedstaden stilling til, hvad der videre skal ske, for eksempel om der skal udføres flere undersøgelser.

Mdt