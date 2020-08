Se billedserie Byggestarten på det kommende hotel på Markedspladsen er nu skudt til sidst på året. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Hotelbyggeri er udskudt til sidst på året

Byggeriet af et hotel og boliger på Markedspladsen er ikke påvirket af coronakrisen i hotelbranchen. Byggeriet går dog sandsynligvis først i gang sidst på året

Hillerød Posten - 20. august 2020 kl. 06:12 Af Mette Dolmer Thygesen

Det bliver sandsynligvis først sidst på året, at spaden kommer i jorden til hotelbyggeriet på Markedspladsen i Hillerød.

I dagsordenen til et møde, som Byens Ejendom, Videnscenter for Byudviklingen, holder til oktober, står der ellers, at hotelbyggeriet går i gang her i august. Men den plan holder ikke, siger Michael Sheikh, som er partner i Momentum Plus, som opfører byggeriet for PFA Ejendomme:

"Vi ved desværre ikke helt endnu, hvornår vi går i gang - men der er ingen tvivl om, at det sker. Vi håber, det bliver sidst på året".

Momentum Plus er i gang med de sidste afklaringer på projektet, og byggeansøgningen ligger til behandling i Hillerød Kommune.

"Der er nogle enkelte ting, der skal afklares, men det er mere ovre i den tekniske sagsbehandling. Jeg skal have en status fra kommunen nu her. For de har også været ferieramt - og coronaen har forsinket tingene en anelse i foråret. Men vi håber, at byggetilladelsen ligger klar inden for halvanden måned," siger Michael Sheikh.

Når byggeriet går i gang, bliver den 4.000 kvadratmeter store Markedspladsen afspærret for parkering. Men bilisterne skal nok få besked, inden det er slut med at parkere bilen der, lover Michael Sheikh:

"Vi har aftalt med kommunen, at det er helt ok, at de benytter pladsen, indtil seks uger før byggeriet går i gang. Så er der tid til, at alle får en afklaring inden. Vi stiller pladsen til rådighed indtil da".

Hotelbranchen ramt Corona-virussets indtog i verden har været katastrofalt for hotelbranchen. De udenlandske turister er blevet væk, og ifølge tal fra Danmarks Statistik er der 60 procent færre gæster på hotellerne i Danmark denne sommer. I København er det så slemt, at hele fire ud af de sædvanlige fem gæster er blevet væk.

Men Zleep Hotel, som står til at skulle drive hotellet i Hillerød, har ikke mistet interessen for projektet - og heller ikke PFA Ejendomme, siger Michael Sheikh:

"Coronaen har slet ikke betydet noget for projektet - kun at kommunikationen har været mere besværlig. Vi kunne kun holde Skypemøder, og så bliver det hele lidt mere omstændigt. Men hotellet er stadig på - og PFA, så der er ingen faresignaler i forhold til projektet".

Zleep Hotels adm. direktør Peter Haaber bekræfter Michael Sheikhs udtalelser over for Hillerød Posten.

Tager tid Tidsplaner skrider desværre ofte, når det gælder byggerier:

"Desværre kan tidsplaner være svære at holde - ikke kun på grund af coronaen. Vi har for eksempel også kommunikationen med Nordsjællands Museum, som skal lave deres forundersøgelser på grunden. Det tager alt sammen tid. Men vi har heller ikke noget voldsomt pres på, at det skal starte i morgen. Det er ikke super afgørende, om det sker den ene eller anden dag," siger Michael Sheikh.

Stærkt tilbage Hotelbranchen er også stærkt tilbage, når hotellet åbner, mener han:

"Hotellet åbner jo først om halvandet år, og der forventer vi, at vi er nogenlunde fri for effekter af coronaen," siger han.

Hotellet skal ifølge planerne været 3.000 kvadratmeter stort og have omkring 100 værelser. Projektet omfatter ud over hotellet 10.200 kvadratmeter boliger, hvoraf 5.000 kvadratmeter skal indrettes som seniorboliger. Der forventes at blive bygget i alt 50 boliger. De resterende kvadratmeter vil gå til blandt andet parkeringsfaciliteter, og der er planer om en café og et fitnesscenter.

Kan laves om til boliger Hvis der bliver udfordringer med hotelplanerne i byggeriet, har PFA en kattelem i aftalen med kommunen. For ifølge aftalen skal hoteldelen af projektet drives som hotel i mindst tre år. Hvis det derefter står tomt, skal PFA forsøge at finde en ny hoteloperatør, men hvis det ikke lykkes i løbet af et år, kan ejendommen bygges om til boliger.

"Vi prøver altid at have en plan for, hvad vi kan bruge hotellerne til, hvis det ikke er moderne at bo på hotel. Projektet i Hillerød kan vi eksempelvis lave om til boliger, hvis hotellet ikke kan overleve, så vi prøver at manøvrere så godt, vi kan," sagde Michael Bruhn, som er direktør for PFA Ejendomme, til Børsen tilbage i april.

Byggeperioden på Markedspladsen forventes at vare halvandet til to år.

Den samlede anlægssum for projektet anslås til 200 millioner kroner.