Hotel Hillerød ruster sig til konkurrence fra nyt hotel

Hotel Hillerød på Milnersvej har i mange år haft mere eller mindre monopol på hotelovernatninger i Hillerød.

Men det er snart slut, når Zleep Hotel åbner på Markedspladsen.

Den nye konkurrencesituation er en af årsagerne til, at hotellet på Milnersvej nu har meldt sig ind i markedsføringskæden Best Western.

"Det kommer jo ikke som en overraskelse for os, at der kommer et hotel på Markedspladsen. Det er der blevet talt om i mange år, og derfor har vi de sidste par år været i gang med et større strategiarbejde, der skal være med til at styrke vores profil. Vi skal være skarpe på at fortælle omverdenen, hvem vi er, og hvad vi står for, og hvordan vi adskiller os fra Zleep Hotel, så man har et reelt valg og kan kende forskel på de to produkter," siger Katja Slüter, der er direktør på Hotel Hillerød, der i samme ombæring har skiftet navn til Best Western Hotel Hillerød.

"Som en del af kæden Best Western vil vi få en stærkere digital markedsføring, og samtidig har vi også brug for en mere global markedsføring, da cirka halvdelen af vores kunder er internationale kunder. Og det får vi også med Best Western," fortæller hoteldirektøren.