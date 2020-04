Hospitalsansatte screenes for antistoffer mod coronavirus

"Du skal ikke blive syg af at gå på arbejde, så som arbejdsgiver i Region Hovedstaden har vi selvfølgelig et stort ansvar for at værne om medarbejderne under Covid-19-epidemien. Det gør vi først og fremmest ved at sikre god hygiejne, og adgang til beskyttelse med værnemidler som masker, kitler og visirer. Med screeningen for antistoffer kan vi nu også give medarbejderne en afklaring. I begyndelsen af epidemien var der en del medarbejdere, der fulgte retningslinjerne om at blive hjemme med hoste og feber. Reelt set ved vi dog ikke, om de har haft Covid-19. De medarbejdere kan nu får klarhed af, om de har dannet antistoffer mod Covid-19," udtaler regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i meddelelsen.