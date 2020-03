Hospitalerne i Region Hovedstaden forbereder sig på at modtage et stort antal corona-smittede.

Hospitalerne forbereder sig på mange corona-smittede

Hospitalerne i Region Hovedstaden skal være i stand til at modtage, teste, visitere, behandle og også varetage intensiv behandling af patienter med mistanke om eller konstateret smitte med coronavirus.

Og det stiller nye krav til, hvordan vi håndterer situationen.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse, som Region Hovedstaden udsendte fredag eftermiddag.

Region Hovedstaden forventer blandt andet, at der opstår et ekstraordinært stort behov for personale, der kan håndtere behandlingen af patienter i respirator, når et større antal syge borgere i den kommende tid bliver indlagt med COVID-19.

Hospitalerne i Region Hovedstaden skal derfor gøre klar til at udskyde et stort antal planlagte operationer for at frigøre personale til intensiv uddannelse. Kræftoperationer og akutte operationer gennemføres som normalt.

”Vi er nødt til at prioritere personalets indsats. Det betyder, at vi kommer til at udskyde behandlinger og operationer. Det beklager jeg overfor de patienter, der får udskudt aftaler, men jeg håber også, at de har forståelse for situationens alvor. For mange af os vil COVID-19 bare betyde en forkølelse, mens andre bliver alvorligt syge og risikerer at dø,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.