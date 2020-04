Højt elevfravær i Hillerøds skoler

Mens tallene for trivsel ligger på landsplan, har Hillerøds elever et højere fravær

"Trivslen og tilfredsheden ligger som på landsplan, og de er sådan set ok. Bortset fra at vi har for højt elevfravær - det ved vi, der arbejdes med på skolerne," sagde børneudvalgsformand Peter Frederiksen (V), da byrådet godkendte rapporten 25. marts.

Elevfraværet ligger samlet set på 6,6 procent i Hillerøds folkeskoler for skoleåret 2018/2019 - imod et landsgennemsnit på 5,8 procents fravær. Dermed fortsætter skolerne med at arbejde med at mindske elevfraværet, lyder det fra skoleforvaltningen. Ligesom indsatsen i forhold til bekymrende og ulovligt elevfravær bliver forstærket.