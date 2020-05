Melvin har bygget et imponerende insekthotel, da han fik det til hjemmeopgave under skolens coronanedlukning. Privatfoto

Hjemmeskole: Melvin byggede imponerende insekthotel

Melvin fra 4. klasse på Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm gik til det, da han i coronatiden fik til opgave at bygge et insekthotel af sin natur/teknologilærer Sanne Lindegaard.

Da hun fjernunderviste eleverne, som var hjemsendt under coronakrisen, stillede hun flere forskellige praktiske opgaver, som de kunne udføre hjemmefra, så længe de enkelte familier havde mulighed for det og overskud til det.

En af opgaverne var et insekthotel til de insekter, som kommer frem og har brug for både mad, vand og husly, her i foråret, hvor haverne begynder at blomstre.