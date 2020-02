Ledelsen i Hjemme- og Sygeplejen opdagede meget sent, at økonmien for 2019 endte i et underskud på næsten 11 millioner kroner. Foto: Martin Warming

Hjemmeplejens leder fyret efter overraskende millionunderskud

Hjemme- og Sygeplejens ledelse opdagede først én uge før jul, at der manglede næsten 11 millioner kroner på budgettet

Først én uge inden jul opdagede ledelsen i Hjemme- og Sygeplejen i Hillerød Kommune, at der var et underskud på næsten 11 millioner kroner på kontoen. Byrådspolitikerne blev orienteret om det store millionunderskud i en mail den 17. januar, og lederen er nu fratrådt sin stilling.

"Det handler om, at der er blevet brugt flere penge på at løse opgaverne, end man har fået. Og det er et alt for stort merforbrug på 10 procent af områdets budget. Det er ikke acceptabelt," siger Vibeke Abel, som er direktør for Borger- & Socialservice, Jobcentret og Ældre & Sundhed i Hillerød Kommune.

Burde være orienteret Hen over efteråret har der i Hjemmeplejen og Sygeplejen været usikkerhed om årets forventede resultat, men det blev altså først en uge inden jul opdaget, at merforbruget i 2019 endte på i alt 10,95 millioner kroner. Men forvaltningen burde, ifølge kommunens regler, have orienteret politikerne i Omsorg- og Livskraftsudvalget tidligere om det mulige underskud, står der i dagsordenen til udvalgets møde på onsdag.

Dermed blev også afdelingsleder Hella Obel først orienteret lige inden jul om millionunderskuddet, og hun har nu overtaget ledelsen af Hjemme- og Sygeplejen, indtil der igen er styr på økonomien.

"Vi har sat afdelingschefen ind for at sikre, at de værktøjer, som er vedtaget, bliver implementeret, og for at se på, hvor det helt præcist er, at kæden hopper af. Vi går helt ned i, hvordan man planlægger hverdagen og sætter nogle rammer, som er til at overholde, for dem, der sidder og planlægger arbejdet ude i de enkelte distrikter. For vi er nødt til at finde ud af, hvad der helt præcist er foregået," siger Vibeke Abel.

Afdelingschefen har nedsat en taskforce til at analysere, varetage og intensivere styringsredskaberne til brug i hverdagen for både områdeledere og planlæggere.

Lederen af Hjemme- og Sygeplejen og kommunen har indgået en gensidig aftale om fratrædelse, og det er en del af aftalen, at kommunen ikke fortæller om årsagen til fratrædelsen, fortæller hun.

Det var på det sidste møde inden jul, at ledelsen orienterede afdelingsledelsen om det forventede merforbrug, som dengang stod til 10,7 millioner kroner.

Resultatet ligger langt fra de tidligere månedlige budgetopfølgninger hen over efteråret, står der i en redegørelse fra forvaltningen:

"Det bliver tydeligt for afdelingschef og souschef, at Hjemmeplejen helt frem til november måned kraftigt har undervurderet deres forbrug," står der.

Der blev i løbet af efteråret lagt en plan til at bringe budgettet i balance, står der - men: "planen har ikke haft fuld gennemslagskraft. Den er ikke blevet implementeret tilstrækkeligt tidligt og godt nok," står der i redegørelsen.

Ikke mærke forskel Indtil august så Hjemmeplejen og Sygeplejen ellers ud til for første gang i flere år at komme ud af året i balance eller måske endda med et mindre overskud - men i september så der ud til at blive et underskud på omkring to millioner kroner, og der blev lagt en plan for at vende økonomien.

Underskuddet skyldtes hovedsageligt, at det var svært for Hjemme- og Sygeplejen at rekruttere fast personale og et stort vikarforbrug. Men forventningen fra ledelsen i september var, at det kunne vendes, og det blev der altså lagt en plan for. Men den viste sig altså ikke at virke.

"Når vi kigger på forløbet var der en fomodning om, at budgettet var i balance, helt frem til august, og at den lange indsats, der havde været for at bringe økonomien i ro, så ud til at lykkes," siger Vibeke Abel, som lover, at borgerne ikke vil komme til at mærke budgetoverskridelsen i hverdagen.

"De vil blive ved at få de ydelser, de er berettiget til at få, så de vil ikke mærke nogen forskel. Det er vigtigt at sige, at det her ikke handler om kvaliteten i Hjemmeplejen. Det er udelukkende noget styrelsesmæssigt," siger hun.

Byrådsafgørelse Hvor pengene skal findes, skal politikerne nu se nærmere på her i februar, hvor underskuddet på de næsten 11 millioner kroner indgår i et punkt om overførselssager for 2019/2020.

"Nu får vi vendt hver en sten i økonomien, og her i februar skal byrådet se på, om der er noget i overførselssagen, der kan dække underskuddet. Og så er det op til en politisk beslutning," siger Vibeke Abel, som ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes Hjemmeplejen at skaffe det faste personale, som der ellers har været så stor fokus på at ansætte og fastholde.

"Et af de initiativer, vi har arbejdet med i Hjemmeplejen for at bringe budgettet i balance, er netop flere fastansatte og færre vikarer, men det er ikke lykkedes i den udstrækning, som det har været nødvendigt. Hver gang, der er udskiftning af personale, er der jo en form for informationstab og oplæring - og det har absolut ikke noget at gøre med, at de nye ansatte ikke er dygtige. Og jeg vil godt understrege, at det her er et ledelsesmæssigt og styrelsesmæssigt problem - det er ikke medarbejderne, det handler om. Men vi skal sikre, at vi fremadrettet har et godt arbejdsmiljø med gode rammer, også for borgerne," siger Vibeke Abel.