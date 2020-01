Hjemmeplejen skal køre på el

Flere ladestandere

Når flere kommunale biler skal køre på el, er der også brug for flere ladestandere, så bilerne kan bliver ladet op. Rent praktisk er det muligt at oplade to biler af gangen på én stander. Det vil sige, at Hjemmeplejen har behov for ni ladestandere i alt, således at alle 18 el-biler kan oplades på samme tid.

Det vil koste cirka 141.000 kroner for selve gravearbejdet og cirka 331.000 kroner for de ni ladestandere inklusiv opsætning og installation. Alle ni ladestandere opsættes på parkeringspladsen ved FIF's kunstgræsbane ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D, da der er den bedste økonomi i at sætte alle ladestandere op ét sted af hensyn til ledningsføring fra transformerstation til ladestandere.

Beslutningen om at skifte de 18 benzin-biler ud med el-biler hænger fint sammen med kommunens klimastrategi.

Klimarådet udarbejdede i september 2018 en rapport, der viste, hvor klimavenlige el-biler var sammenlignet med benzin- og dieselbiler. Konklusionen var, at el-biler er CO2-neutrale allerede ved 50.000 kilometer, og herefter er udledningen meget lille. Årsagen til, at der først er balance ved 50.000 kilometer, er, at fremstillingen af batteriet udleder en del CO2.