Hjemmepasning: Ingen penge retur til Hillerøds børneforældre

Alle børn kan nu blive passet enten del- eller fuldtid, lyder begrundelsen

Hillerød Posten - 29. april 2020 kl. 05:58 Af Anna Hjortsøe

Forældre i Hillerød Kommune får ikke kompensation for betaling til daginstitutioner som vuggestue, børnehave og fritidshjem. Det har udvalget for børn, familie og unge besluttet på deres seneste møde.

"Det skyldes, at vi tilbyder børnepasning til alle. De kommuner, hvor man har haft ønske om at give kompensation, har man ikke kunnet tilbyde pasning. Så har man forsøgt at få forældre ud af køen ved at tilbyde kompensation," siger Peter Frederiksen (V), formand for børn, familie og ungeudvalget i Hillerød Kommune.

Folketinget besluttede tidligere i april, at forældre kan få kompensation, hvis daginstitutionerne ikke har mulighed for at passe deres børn. Men det er den enkelte kommune, der beslutter, om forældrene rent faktisk skal have pengene retur.

Mange ekstraudgifter Forældre i Hillerød med ret til nødpasning kan få passet deres børn fuldtid, hvilket svarer til omkring 50 timer om ugen, mens andre forældre har kunnet få passet deres børn i færre timer, hvilket er omkring 30 timer om ugen, siden institutionerne genåbnede den 20. april.

På udvalgsmødet, hvor lokalpolitikerne besluttede, at ingen forældre skal have kompensation, var alle enige, undtagen Mette Thiesen fra Ny Borgerlige, fordi hun ønsker, at forældre skal kompenseres, hvis de ikke kan få passet deres børn fuldtid.

Men den mulighed har kommunen ikke, siger Peter Frederiksen.

"Vi har som kommune stadig de udgifter, der er forbundet med pasning, og vi gør det efter de regler, som er besluttet af Folketinget. Nu hvor vi har åbnet, er der krav om afstand, et vist antal voksne med mere. Vi leverer den pasning, der nu engang er mulig, og vi har mange ekstraudgifter," siger Peter Frederiksen.

Usikkert statstilskud I Folketingets aftale om kompensation til forældre, indgik også, at staten vil hjælpe kommunerne med at betale kompensationen. Men det endnu er uvist, i hvilket omfang Hillerød Kommune kan få hjælp til at betale den ekstra regning, som corona-krisen forårsager, ifølge Peter Frederiksen.

"Vi håber, at vi bliver kompenseret fra statens side, men det er ikke afgjort endnu. Kommunerne bliver kompenseret under ét. Det vil sige, at hvis vi har flere udgifter end andre, fordi vi faktisk har leveret pasning til alle børn, så er der en risiko for, at vi bliver underkompenseret. Og vi har ikke mulighed for at bruge flere midler på noget, som vi ikke bliver kompenseret for. Vi kører efter de rammer, der er nu," siger Peter Frederiksen.

"I den her situation får alle mindre, end man har krav på. Der er lukket ned rigtig mange steder i de kommunale tilbud. Det er jo ikke sådan, at skatteyderne kan forvente at få tilbagebetalt deres skat, fordi de ikke kan gå på biblioteket eller over i hallen og spille badminton".

Hvis der kommer flere penge staten, vil udvalget for børn, familie og unge dog tage op igen, hvorvidt forældre med deltidspasning kan få kompensation.

Pause fra klubben For forældre med børn i fritidsordning fra 4. klasse (HFO2), har det politiske udvalg gjort det muligt at sætte tilmeldingen på pause fra maj til og med august.

"Det er en imødekommelse af, at vi kan se, at forældrene ikke bruger tilbuddet særlig meget. Tilbuddet er ikke så attraktivt for mange på grund af situationen, for børnene må ikke game eller spille bold, når de kommer i klubben. Og de er også typisk så store, at de ikke har behov for så meget pasning, som de yngre, der går i HFO1," siger Peter Frederiksen.

Udvalget har desuden bedt kommunens forvaltning om at undersøge, om forældre kan få penge retur for den frokostordning, deres børn ikke har kunnet gøre brug af under nedlukningen.

"Vi har selvfølgelig haft udgifterne til personalet, der skulle lave maden, men vi har ikke haft udgifter til råvarer. Så vi vil se på, hvor meget kommunen har sparet, og om vi kan returnere de penge til forældrene, hvis det har en betydning," siger Peter Frederiksen.