Hjalmer synger sine debutsange i Støberihallen

Hjalmer har allerede haft meget at glæde sig over i 2020. I midten af januar modtog han en guldplade for sin fortolkning af kæmpehittet 'Dig og Mig', og med debutalbummet har hans sange efterhånden rundet 30 mio. plays på Spotify.