Hillerøds afgangselever endte på et karaktergennemsnit på 7,3 ved afgangsprøverne sidste år, viser kvalitetsrapport. Men karaktererne er dalet i både matematik og dansk. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hillerøds skoleelever burde klare sig bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerøds skoleelever burde klare sig bedre

Hillerøds skoleelever lægger sig på 25. plads af landets 98 kommuner, viser ny kvalitetsrapport - men de burde klare sig bedre

Hillerød Posten - 11. april 2020 kl. 06:15 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds skoleelever er blevet bedre til naturfag - men dårligere til matematik og dansk.

Det er ét af de resultater, som den nye kvalitetsrapport for skolerne i skoleåret 2018/2019 viser.

"Eleverne er rigtig gode til naturfag, hvor de ligger klart højere, men i dansk og matematik ligger de lavere, og det, synes jeg, ikke er tilfredsstillende," sagde Peter Frederiksen (Venstre), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, da byrådet godkendte rapporten på deres møde 25. marts.

Rapporten viser, at elevernes karaktergennemsnit ved afgangseksamenen i 9. klasse i sommer lå på 7,3, mens landsgennemsnittet lå på 7,1. Det placerer Hillerød Kommune som nummer 25 blandt de 98 kommuner.

"Det er udmærket. Men hvis vi ser på vores placering socialt og økonomisk - vi ved, der er en sammenhæng mellem forældrenes indkomst og sociale status og børnenes resultater - så burde Hillerød ligge blandt de 15 bedste kommuner. Så i forhold til det faglige resultat, er resultaterne ikke helt tilfredsstillende," sagde Peter Frederiksen.

Samlet set er der altså en meget positiv udvikling i resultaterne i naturfag, men de faglige resultater i de øvrige bundne fag skal generelt forbedres. Samtidig er andelen af elever, som får karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik, faldet hen over de sidste tre år.

Ikke rigtige retning Også Socialdemokratiets Christina Høi Skovdal tog ordet til byrådsmødet, som blev afholdt via Skype.

"Kvalitetsrapporten giver os en temperaturmåling på vores skolevæsen, og vi kan se, at det ikke helt går i den rigtige retning - selvom vi trods alt ligger i den bedre tredjedel - for vi bør kunne ligge bedre. Det er glædeligt, at det går bedre i naturfag, og det viser, at indsatsen fra lærere og elever har båret frugt. Men det er ikke så godt, at lidt flere elever ikke består dansk og matematik, for det er en forudsætning for, at de kommer videre i uddannelsessystemet," sagde hun.

Radikale Venstres Jørgen Suhr glædede sig over, at der fortsat arbejdes målrettet i kommunen med at udvikle skolerne, og at kommunen har en ambition om, at endnu flere elever bliver så dygtige, som de kan, og oplever, at de bliver en del af et fagligt og socialt fællesskab på skolerne.

"Ikke alt er så godt, som vi kunne ønske os. Vi kan se, at nogle skoler er mere udfordrede end andre og ikke viser de resultater, som man normalt kunne forvente. Og det kan der være rigtig mange forskellige årsager til - måske er det bare en enkelt årgang, som ikke har klaret sig så godt som andre, men der kan også være forskel på kompetencedækningen i lærerkorpset, og nogle steder kan der være flere udfordringer omkring problemstillinger som elever med dansk som andetsprog - eller udfordringer med at fastholde og tiltrække lærerkræfter og en lang række andre udfordringer," sagde han.

Ifølge rapporten klarede eleverne på Sophienborgskolen sig bedre end forventet, når man ser på elevernes baggrundsforhold, i deres 9. klasseprøver, og eleverne på Kornmarkskolen klarede prøverne som forventet. Eleverne på Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole, Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen klarede prøverne på et lavere niveau end forventeligt, viser rapporten.

Ingen nye indsatser Forvaltningen lagde ikke op til politikerne, at der skal igangsættes nye indsatser for at forbedre elevernes afgangskarakterer, men der skal fortsat være fokus på både dansk- og matematikfagene. Der blev allerede på baggrund af forrige års kvalitetsrapport sat et arbejde i gang for at styrke matematikfaget. Det har resulteret i en kommunal handleplan, som gælder fra dette skoleår, 2019/2020. Dermed er arbejdet i gang, sagde udvalgsformand Peter Frederiksen på mødet:

"Det er jo ikke sådan, at når vi vedtager politisk, at tingene skal blive bedre - så bliver de bedre året efter. Der er en lang og kompleks proces fra beslutning og så ud til egentlig læring. Så rapporten har ikke givet anledning til ekstra indsatser i år, og vi har konstateret, at vi allerede er i gang med en række gode indsatser. Det, vi vedtog forrige år, om at styrke matematikken, er kommer i gang i dette skoleår, og vi vil næppe se resultaterne før om nogle år," sagde han.

Samtidig er kommunen i gang med nogle indsatser for børn med dysleksi (ordblindhed), og kommune har prioriteret at arbejde med digitalisering for at øge elevernes digitale dannelse og kompetence:

"I den her situation med coronaepidemien sætter vi alle skolevæsnets digitale kompetencer på en prøve, og jeg er sikker på, vi kommer ud af det her digitalt meget mere kvalificerede, end vi havde været uden," sagde han.

Jørgen Suhr pegede på, at det er vigtigt, at den decentrale beslutningskompetence ude på hver enkelt skole fastholdes.

"Men i nogle af høringssvarene efterspørger skolebestyrelserne politiske initiativer, og det skal vi selvfølgelig lytte til. Det er vigtigt, at vi ikke bare lægger rapporten i skuffen og siger 'tak for opdateringen'. Vi vil i Radikale Venstre gerne understrege, hvor vigtigt det er, at både børneudvalg og et samlet byråd fortsat følger op på de forhold, som måske kan kræve en ekstraordinær indsats. Så der er ikke umiddelbart lagt op nye initiativer, men vi vil tage en dialog med skolebestyrelserne og hinanden," sagde han.

Fakta

Resultater i Hillerøds folkeskoler, skoleåret 2018/2019:

Karaktergennemsnit: 7,3

Landsgennemsnit: 7,1.

Hillerød Kommunes placering: Nummer 25 blandt de 98 kommuner.

Karaktergennemsnit i dansk: 6,9 - 0,2 karakterpoint lavere end i skoleåret 2017/18.

Karaktergennemsnit i matematik: 7,1 - 0,1 karakterpoint lavere end skoleåret 2017/18.

Karaktergennemsnit i naturfag: 8,4 - 0,9 karakterpoint højere end i skoleåret 2017/18.

Andelen af elever i Hillerød Kommune med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik ligger på 93,1% - 1,0 procentpoint lavere end skoleåret 2017/18.

Eleverne på Sophienborgskolen har klaret de bundne prøver i 9. klasse på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Eleverne på Kornmarkskolen har klaret prøverne på et forventeligt niveau, mens eleverne på Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole, Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen har klaret prøverne på et lavere niveau end forventeligt.

Kilde: Kvalitetsrapport 2018/2019