Hillerøds skolebørn med i cykelkampagne

Kampagnen kører 7.-20. september på skoler over hele landet, og 58 klasser - eller 1336 elever - fra Hillerød er tilmeldt og skal dyste om at cykle flest dage til skole og i fritiden.

Cykling i hverdagen hjælper dit barn, lyder det fra Cyklistforbundet, der med 'Alle Børn Cykler' vil hjælpe børn til at cykle mere både i og uden for skoletiden.

Hillerød Kommune er blandt de i alt 36 samarbejdskommuner, der har valgt at gøre en særlig indsats for at støtte, at så mange klasser fra kommunens skoler som muligt cykler med.