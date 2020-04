Politikerne vil blandt andet udsætte campingpladsens forpagtningsafgift og fremrykke tilskuddet til FrederiksborgCentret. Arkivfoto

Hillerøds politikere vil støtte det trængte kulturliv

Blandt andre campingpladsen og FrederiksborgCentret skal have en hjælpende hånd, mener politikere

Hillerød Posten - 29. april 2020 kl. 05:35 Af Mette Dolmer Thygesen

Både kultur-, idræts-, fritids- og foreningslivet er hårdt ramt af de mange coronarestriktioner - men nu vil politikerne i byrådet komme dem til hjælp.

Derfor besluttede økonomiudvalget på deres møde i sidste uge at støtte de mange aktører ved at fremrykke udbetaling af tilskud, fritage aktører midlertidigt fra lejebetaling eller udsætte betalingen af forpagtningsafgift.

"Det er et spørgsmål om, at aktørerne står der igen på den anden side af denne krise og venter på os. Der er en masse hjælpepakker, men vi vil se på, hvad vi kan gøre, så de har mulighed for at overleve og stadig være der, når vi kan leve almindeligt igen," siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Støtte til campingpladsen Politikerne vil blandt andet hjælpe Hillerød Camping ved at udsætte forpagtningsafgiften på 150.000 kroner, som ellers skulle betales i september, til december. På sigt skal der måske også kigges på, om forpagtningsafgiften skal sætte ned, hvis de økonomiske konsekvenser af coronavirusset bliver store for campingpladsen.

Også FrederiksborgCentret vil politikerne støtte. Det skal ske ved at fremrykke deres udbetaling af tilskud på 11 millioner kroner frem til nu fra juli. Også aftenskolerne og erhvervsforeningen C4 kan få rykket deres tilskud på henholdsvis en kvart millioner og en halv million frem i tiden.

"Det er nogle penge, som vi allerede har sat af, og som de nu kan få lidt før, så de har lidt at stå imod med," siger Kirsten Jensen.

Politikerne i Økonomiudvalget besluttede også at fritage Salto og Gørløse Forsamlingshus midlertidigt for leje af kommunale lokaler. Salto, som har cafe og arrangerer aktiviteter for forældre og børn, holder til i Støberihallen, hvor de betaler 78.000 kroner per år, mens Gørløse forsamlingshus betaler 39.000 kroner per år.

Politikerne ønsker også at se nærmere på, om retningslinjerne for at søge penge i kultur- og eventpuljer skal ændres.

"Lige nu er alt jo aflyst, og hvis kulturaktørerne ikke har nogen økonomi, så kan vi ikke forvente, at de står parat, når vi igen får mulighed for at besøge dem. Så vi skal sikre, at de overlever og ikke går ned under coronakrisen. Det er vigtigt, at alle de her forskellige organisationer, foreninger og campingpladsen også er der på den anden side," siger Kirsten Jensen.

Byrådet skal også godkende de nye støttemuligheder på deres møde onsdag aften.