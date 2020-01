Hillerøds politikere overvejer at sælge udsattes boliger

Byrådsflertal i Hillerød stemte på lukket dagsorden for at undersøge et salg af en del af de kommunale lejligheder på Horsevænget. Enhedslisten raser over beslutningen

En del af kommunens billige lejligheder på Horsevænget til udsatte borgere kan blive sat til salg.

Det stemte et flertal i byrådet igennem på deres møde inden jul. Sagen var på et lukket punkt på dagsordenen under overskriften 'Muligt salg af kommunal ejendom', og offentligheden kan dermed endnu ikke få indsigt i sagen.

Byrådsmedlem Tue Tortzen fra Enhedslisten stemte imod og offentliggjorde efter mødet et læserbrev om sagen, og han skrev, at sagen drejer sig om at sælge den nordlige del af lejlighederne i Horsevænget for mellem 34 og 45 millioner kroner.

Borgmester Kirsten Jensen bekræfter, at byrådet har bedt forvaltningen om at fremlægge en sag om at udbyde en del af Horsevænget og beholde en del selv. Hun bekræfter dog ikke de tal, Tue Tortzen kommer med, og kalder det ulovligt for både hende og Tue Tortzen at tale om eventuelle bud.

Men hun kan se fordele i at sælge Horsevænget, skriver hun i en mail til Hillerød Posten:

"Der er mange, der har flere ejendomme og er mere rutinerede boligejere end en kommune," skriver borgmesteren og påpeger, at der er andre almene boliger på vej:

"Der er ved at blive bygget flere mindre almene boliger i Hillerød som kan imødekomme mere af det sociale behov. Der lægges også op til, at vi beholder nogle af lejlighederne på Horsevænget som kommunale. Det er også os selv, der bestemmer, om vi mener, at eventuelle overtagelsesvilkår er gode nok – altså en balance mellem pris og projekt".