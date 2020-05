Ny undersøgelse skal hjælpe kommunen med at kortlægge, hvorfor hver femte barn går i privatskole. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hillerøds folkeskoler skal være førstevalg for flere forældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerøds folkeskoler skal være førstevalg for flere forældre

En femtedel af børnene i Hillerød går på privatskole - men nu vil kommunen arbejde på at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg

Hillerød Posten - 23. maj 2020 kl. 08:08 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En femtedel af børnene i Hillerød Kommune går i folkeskole - og tallet er steget de sidste år.

Men nu vil Hillerød Kommune kortlægge, hvad der skal til for at få flere af kommunens forældre til at vælge en folkeskole frem for en privatskole til deres børn. Kommunens folkeskoler bør nemlig være det naturlige førstevalg for endnu flere familier, mener kommunen.

Andelen af elever i privat- og friskoler i Hillerød Kommune lå sidste år på 20,4 procent, mens det på landsplan var blot 16,9 procent af børnene, som gik på privatskoler.

"Det er en pænt stor andel af eleverne, der går på privatskole, i Hillerød i forhold til landsgennemsnittet. For mig handler det om, at vi har en vis tradition for privatskoler og friskoler i Hillerød Kommune. Nogle har været her i rigtig mange år, og mange har en særlig linje, som forældrene vælger til. Så forældrene har store muligheder for at vælge det, de lægger vægt på," siger Peter Frederiksen (Venstre), som er formand for Børn-, familie- og ungeudvalget.

Politikerne i udvalget så på deres møde 6. maj nærmere på en ny undersøgelse af, hvorfor forældre har valgt deres børns skole. I alt har 352 forældre besvaret et spørgeskema blandt andet om, hvad de lægger vægt ved skolerne. Her svarer forældrene, at det vigtige er undervisning af høj kvalitet, ro i klassen, et højt fagligt niveau hos lærerne, og at skolen har et godt skole/hjemsamarbejde.

Forældrene lægger også stor vægt på, at skolen har et godt ry, og at den ligger tæt på bopælen, også så barnet selv kan cykle og mødes med venner. Især forældre, som har valgt en folkeskole, gør det ud fra en geografisk placering.

Men afstanden står ikke alene. Forældrene ser også på, hvor barnets kammerater fra børnehaven skal gå i skole, og om eventuelle søskende går på skolen.

Vælger tidligt Undersøgelsen viser også, at forældrene starter med at overveje, hvilken skole deres barn skal gå på, når barnet er helt lille. 44 procent af forældrene begyndte overvejelserne, da barnet var 0-2 år, mens 52 procent begyndte, da barnet var 3-5 år. Kommunen vil derfor overveje, om informationen om skoletilbud i endnu højere grad kan målrettes forældrene, hvis børn går i daginstitution.

Forældrenes skolevalg handler desuden også om, hvorvidt de har fået et meget positivt indtryk gennem besøg på skolen og på informationsmøder, og især mødet med skolens lærere, ledelse og skolens fysiske rammer har understøttet forældrene i deres valg af folkeskole, viser undersøgelsen.

Skabe tilhørsforhold Peter Frederiksen er ikke overrasket over undersøgelsens resultater:

"Men der er rigtig mange gode informationer, som vi kan anvende, når skolerne i samarbejde med kommunen og forvaltningen skal profilere sig. Det er noget, vi skal arbejde med på folkeskolerne - at de skal finde deres egenart og identitet, både som folkeskoler og som skole i et lokalområde," siger han.

Det handler nemlig i høj grad om at få et tilhørsforhold til skolen:

"Ligesom med en landsbyskole får familierne et særligt tilhørsforhold til den privatskole, de vælger. Det giver også et forældreengagement, som betyder meget," siger Peter Frederiksen, som peger på, at skolerne kan vælge forskellige retninger at gå i:

"Nogle skoler kan have fokus på idræt og sundhed, drama og musik, it og naturvidenskab eller måske udskole. Hvis forældre så har tre skoler liggende tæt på, så kan de vælge den skole, som har den linje, de bedst kan lide - og når de har valgt skolen til, så giver det også et særligt tilhørsforhold til skolen, tror jeg".

Glæder sig til dialog Han er dog ikke urolig over, at flere forældre i Hillerød vælger privatskolerne til:

"Kommunen har rigtig mange gode privatskoler. Det er dog ofte nogle, som forældre kører til i bil eller bus, og jeg tror, det er en fordel for barnet, at det har et fritidsliv ved skolen - og det kan være en værdi for folkeskolerne at slå sig op på," siger Peter Frederiksen, som glæder sig til at diskutere undersøgelsen med skolebestyrelserne.

"Det er ærgerligt, at vores dialogmøder med skolebestyrelserne er blevet udsat på grund af coronasmittefaren, for det er nogle værdifulde input, vi får fra de engagerede forældre. Så jeg ser frem til, at vi kan få dialog til efteråret og finde ud af, hvor vi skal lægge arbejdet, både lokalt og hvor kommunen skal bakke op".

Der er stor forskel på, hvor stor privatskoleandelen er for de forskellige skoler. Højest ligger Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole med 28 og 26 procent, mens Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen liger lavest med syv og 14 procent.

Undersøgelse

Uddrag af undersøgelsens resultater

Forældre lægger generelt primært vægt på, at skolen har ry for at være en god skole (74 %), at der er kort afstand til skolen, så barnet selv kan cykle eller mødes med venner (60 %), at skolen har et stærkt socialt fokus (56 %), og at skolen ligger tættest på bopælen (51 %).

Forældre, der vælger folkeskole, gør det i højere grad end forældre, der har valgt privatskole, ud fra geografisk placering og afstand.

Forældre, der vælger privatskole vægter i højere grad skolens ry i deres valg af skole ligesom de i meget højere grad ser på skolens størrelse og lægger vægt på at være involveret aktivt i skolen. Samtidig lægger forældrene stor vægt på et højt lærerengagement, lavere klassekvotient og mere ensartet elevsammensætning i klassen, hvis folkeskolen skal være deres førstevalg.

40,4 procent af forældrene haft deres barn på venteliste til en privatskole, mens kun 24,5 procent af respondenterne har valgt at indskrive deres barn i en privatskole