Hillerøds butikker enige om fælles åbningstider under corona-krisen

Det kan være lidt svært at finde ud af, hvilke butikker der holder åbent i øjeblikket, men nu er de butikker, der stadig holder åbent, til gengæld blevet enige om nogle fælles åbningstider, så kunderne har noget at rette sig efter.

Det er Morten Buch, der har butikkerne HL Mode og Wunderwear by HL Mode i Slotsgade, der har taget initiativ til de fælles åbningstider.

"Jeg var rundt og tale med de fleste butikker i gågaderne i går, og alle var meget positive over for ideen," fortæller Morten Buch, der også sidder i bestyrelsen i Hillerød Byforum, til Hillerød Posten.

Butikkerne - altså dem der stadig har åbent - har således aftalt, at de i hvert fald som minimum holder åbent mandag til lørdag mellem klokken 11 og 15.

Nogle butikker har længere åbningstider, men som udgangspunkt kan man altså regne med, at butikkerne har åbent mellem klokken 11 og 15 fra mandag til lørdag.

Morten Buch lukkede sine 11 butikker helt ned for 14 dage siden, men mandag valgte han at åbne nogle af dem igen – blandt andre dem i Hillerød.

"Der er faktisk begyndt at komme en lille smule kunder i gaderne igen, og mange af vores kunder har både ringet og skrevet til os og spurgt, om vi ikke snart åbnede igen. Vi har stor respekt for corona-situationen, og vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer om at holde afstand og så videre," fortæller Morten Buch.

Han har også valgt at åbne sine butikker i Gilleleje, Værløse og Frederikssund, men han venter lidt endnu med at åbne resten.

"Så må kunderne fra de byer, hvor vi stadig holder lukket, køre til en af nabobyerne," siger Morten Buch, der - ligesom mange andre - håber, at vi snart kan vende tilbage til mere normale tilstande igen.

"Hvis vi nu bare alle sammen sørger for at være forsigtige og overholder alle retningslinjerne, så ser det jo heldigvis ud til, at Danmark langsomt kan begynde at åbne op igen efter påske. Det er vigtigt, at vi snart kan komme i gang igen. Jo længere tid, vi er væk fra kunderne, jo sværere bliver det at få dem tilbage igen, tror jeg," lyder det fra Morten Buch.

Der er en del butikker i Hillerøds gågader, der har valgt at lukke helt ned her under corona-krisen. Nogle af dem er blevet tvunget til det af myndighederne, mens andre har valgt at gøre det frivilligt.

Morten Buch vurderer, at cirka halvdelen af butikkerne i gågaderne har åbent.

Alle butikker i SlotsArkaderne – på nær Matas og Bilka – holder stadig lukket.