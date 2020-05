Hillerødborger sigtet: Hundredvis af pornografiske fotos og film delt på nettet

"Jeg kan sagtens forstå, at de er interesserede i at vide, om der er billeder af dem, der fortsat er blevet delt. Vi er i fuld gang med at identificere de piger og kvinder, der er på billederne, og vi kontakter dem i takt med, at vi finder ud af, hvem de er. Det er helt forståeligt, at usikkerheden og ventetiden kan føles lang, og vi gør alt, hvad vi kan for så hurtigt som muligt at finde frem til de forurettede og kontakte dem," udtaler politikommissær Jakob Rahbek, Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.