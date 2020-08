Hillerødborger klar med ny bog om filosofi og ledelse

Inspiration

Filosofi er ikke sat i verden for at effektivisere organisationer eller udvikle mere handlekraftige ledere, skriver Tommy Kjær Lassen. Men han håber, at bogen kan hjælpe ledere til at forankre deres professionelle lederliv, at den vil inspirere ledere til en mere levende ledelsespraksis, og at den kan forstyrre dem i hverdagens konventionelle ledelsestænkning.