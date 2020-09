Sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold, Jackie Rasmussen, glæder sig over endnu et opgør mod et superligahold. Foto: Martin Warming

Hillerød tager imod OB i Sydbank Pokalen

Hillerød Posten - 07. september 2020 kl. 10:48 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tredje sæson i træk møder Hillerød Fodbold et superligahold i pokalen. Det stod klart efter en lodtrækning i sidste uge. I år hedder udfordringen OB, og som med alle andre modstandere er byens hold klar til at give dem konkurrence til stregen.

"Det er klart, at OB på papiret er favoritter til den her kamp, men som jeg altid siger, så kommer vi ikke for at kigge på. Sidste år træk vi FCK ud i forlænget spilletid og videre i straffesparkskonkurrence. Vi har før vist, at vi godt kan spille op med de store hold," lyder det fra Jackie Rasmussen, sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold.

Udover FCK har 2. divisionsholdet mødt Brøndby IF på hjemmebane i 2018. Begge kampe blev sendt på tv, og selvom det er en stor opgave, at gøre Hillerød Stadion klar til en tv-kamp, så håber Jackie Rasmussen på, at det alligevel også bliver en mulighed denne gang.

"Det giver en helt særlig stemning, når kampen sendes på tv, så det kunne være fedt, hvis den her også blev det. Vi er dog længere henne på sæsonen, så hvis det skal være en mulighed, må det blive en meget tidlig kamp," forklarer sports- og salgsdirektøren og tilføjer, at der stadig er mange ubekendte omkring pokalkampen.

"Vi ved endnu ikke, hvilken dato vi skal spille, ligesom det er usikkert, hvor mange tilskuere vi kan lukke ind på stadion", siger han med en henvisning til corona-situationen.

I sidste uge kom der ellers nye regler for tilskuere ved sports- og idrætsarrangementer. Her blev begrænsningen på 500 personer inklusiv spillere og dommere ophævet, men da der stadig skal være en meters afstand mellem tilskuerne, der samtidig skal opdeles i sektioner af højst 500 personer, er det ikke sikkert, at Hillerød Stadion har den rette kapacitet til at lukke flere ind.

"Det er nemt nok for klubber med flere tribuner, men vi har en udfordring på grund af vores begrænsede plads. Vi følger med i, hvordan retningslinjerne ændrer sig, og så melder vi noget ud, så snart vi ved, hvordan det kommer til at forløbe," lyder det fra Jackie Rasmussen.

Så snart kampdatoen er fundet, vil den blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og Facebook.