Hillerød skal blomstre: Åbner pulje på 100.000 kroner til forskønnelse

Onsdag vedtog byrådet strategien for mere bynatur. Samtidig blev der åbnet for, at der kan søges midler i "Forskønnelsespuljen - blomstrende byer"

Flere træer, flere naturligt grønne områder og flere blomsterenge i stedet for slåede rabatter eller græsplæner.

Hillerød Kommunes byområder skal blive grønnere og have mere natur - og det har Hilelrød Byråd nu vedtaget en strategi for, nemlig strategien for mere bynatur.

"Hele strategien bygger på, at bynaturen skabes i et samarbejde mellem kommune, borgere, foreninger, erhverv og boligorganisationer. Derfor er det dejligt, at rigtig mange har vist interesse for at være med til at påvirke strategiens endelige udformning," udtaler formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen (S), i en pressemeddelelse.

Forskønnelsespulje I forbindelse med at strategien onsdag blev endeligt vedtaget, blev der også åbnet for en forskønnelsespulje på 100.000 kroner.

"Forskønnelsespuljen Blomstrende Byer er en mulighed, vi har lavet, hvor borgere, foreninger og boligorganisationer kan søge penge til et projekt, der handler om bynatur. Det kan for eksempel være et grønt område mellem nogle boliger, hvor en ejerforening gerne vil have en blomstereng med insekthoteller eller et område i en landsby, hvor man gerne vil have flere træer. Vi ved, at der er rigtig mange, der interesserer sig for det her med at få mere natur ind i byerne, og vi vil gerne give en håndsrækning til at få realiseret nogle ideer," siger Louise Colding Sørensen.

Søg om hjælp For at komme i betragtning til nogle af pengene skal de projekter, der bliver søgt til, være offentligt tilgængelige. Der kan søges om hjælp til for eksempel materialer og entreprenørarbejde.

Ansøgningsfristen er 31. maj.

Læs mere om hvor og hvordan, man søger penge fra puljen, på hillerod.dk.

