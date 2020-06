Politikerne i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i Hillerød Kommune er enige om, at det er en god ide at sende de syv kvoteflygninge, som Hillerød Kommune efter planen skal modtage til næste år, videre til Bornholm, Arkivfoto Foto: Mariusz Switulski/Mariusz Switulski - stock.adobe

Hillerød sender flygtninge videre til Bornholm

Der er mangel på arbejdskraft på Bornholm, der nu får en hjælpende hånd af Hillerød Kommune

Hillerød Posten - 11. juni 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i Hillerød Kommune er enige om, at godkende at sende syv kvoteflygtninge, som Hillerød efter planen skulle modtage næste år, videre til Bornholm.

Det er Bornholms Regionskommune, der selv har rettet henvendelse til blandt andre Hillerød, Halsnæs og Hørsholm kommuner og spurgt, om de ikke vil sende nogle af de kommende flygtninge, som de står til at modtage til næste år, videre til solskinsøen i Østersøen.

Der er nemlig mangel på arbejdskraft på Bornholm, og her vil de ekstra flygtninge altså kunne være med til at gøre en forskel.

"Vi har virksomheder i vækst, der har brug for folk i produktionen. Desuden er vi gode til at fa flygtninge ud pa arbejdsmarkedet. Og sa tænkte vi, at vi kunne være med til at løse et nationalt problem i samme ombæring," siger borgmester Winni Grosbøll (S) til DR Bornholm.

Thomas Elong (V), der er formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i Hillerød erkender, at han studsede lidt, da han så henvendelsen fra Bornholm.

"Det har jeg aldrig prøvet før - altså at få en henvendelse fra en anden kommune, der på den måde ønsker at samarbejde om for eksempel flygtninge. Men der er en udfordring med stagnerende eller faldende befolkningsvækst på Bornholm, og de har brug for mere arbejdskraft, og derfor har vi enstemmigt i udvalget vedtaget, at det vil vi godt hjælpe dem med," siger han til Hillerød Posten.

Bornholm har ikke selv fået tildelt nogle kvoteflygtninge til næste år, men Bornholms Regionskommune håber, at de med deres henvendelse til en række kommuner i Nordsjælland, kan få omkring 20 flygtninge til øen alligevel.

Thomas Elong understreger, at Hillerød Kommune med glæde havde taget imod de syv kvoteflygtninge, som kommunen efter planen skulle have modtaget næste år.

"Det betyder, at vi sparer nogle penge i Hillerød Kommune, men det er slet ikke det, det handler om. Det her handler om, at vi godt vil hjælpe Bornholm, der rent faktisk star og har brug for mere arbejdskraft, og jeg synes, det er rart, at vi kan hjælpe dem på den her made. Det kan jo være, at vi far brug for Bornholms hjælp en dag," siger Thomas Elong.

Det er ikke sikkert, at Hillerød sender syv flygtninge videre til Bornholm næste år. Tallet er et anslået tal, og det kan godt være, at Hillerød ender med at få tildelt færre flygtninge.

