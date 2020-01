Hillerød-piger deltog i DM i skak

DM Fem hillerødpiger i alderen fem til 12 år deltog i weekenden i DM i skak for piger i Skanderborg. De fem piger kommer fra Hillerød Skakklub, og i fredags tog de turen til til Skanderborg for at deltage i det nationale mesterskab i det gamle brætspil.

Og hvorfor er turneringen så kun for piger? Det er ikke, fordi piger spillere dårligere skak end drenge, men man ønsker at få flere piger i sporten - og ikke mindst fastholde dem der starter.

Det gøres altså blandt andet ved at afholde et pige-DM, hvor pigerne kan spille mod hinanden på kryds og tværs af klubber og landsdele og samtidig få en social oplevelse ud ud af det.

Hillerød Skakklub er så heldige at have Ellen Fredericia Nilssen med på pigernes trænerstab. Hun er Nordisk mester for piger under 20 år og blev nummer to til kvinde-DM i år. Mellem runderne hjalp Ellen Fredericia Nilssen pigerne med at analysere deres spil. Pigerne lyttede godt efter, lærte en masse og gjorde deres bedste for at bruge det i næste parti.

"Selv om fokus lørdag og søndag var på skakken, blev der også tid til en hel masse leg og sjov mellem partierne, og pigerne har fået et endnu bedre sammenhold end før. Mange har også fået nye venskaber med i bagagen," skriver Hillerød Skakklub i en pressemeddelelse.

Lørdag aften havde pigerne mulighed for at spille simultan-skak mod Esmat Guindy, der en kvindedanmarksmester. Det tilbud tog 11 piger og tre forældre imod. Esmat Guindy tabte kun ét parti - selv om hun altså spillede mod 14 personer på samme tid.

Søndag blev de sidste runder spillet, og Hillerød Skakklubs ældste deltager på 12 år kom ud i et maraton-parti på lige omkring tre timer. Der var live-dækning på hendes bræt og selv om man måske ikke lige skulle tro det, var det noget af en gyser at se på for både trænere, spillere og forældre. Heldigvis satte hun modstanderen mat, inden hele betænkningstiden var brugt og så kunne præmieoverrækkelsen komme i gang.

"Desværre blev det ikke til den store pointhøst til Hillerød skakklub, men alle kæmpede godt, lærte virkelig meget og havde en rigtig god oplevelse," lyder det fra den lokale skakklub, der i år fylder 110 år.

Pigerne i klubben bliver trænet af kvindelige skakspillere tirsdage 18 og 19.15 i Frivilligcenter Hillerød, og en gang om måneden spiller og træner de sammen med drengene.

"Der er plads til endnu flere - både piger, drenge og voksne - og har man lyst til at vide mere, kan man finde mere info på www.hillerodskakklub.dk eller www.nyiskak.dk . Alle kan være med - uanset om man har spillet tidligere eller først skal til at lære, hvordan brikkerne rykker," lyder det fra Hillerød Skakklub.