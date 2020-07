Hillerød-mand ansat i direktørjob hos EDC

"Jeg glæder mig til at prøve kræfter med en ny branche med nye spændende udfordringer. Jeg ser frem imod at videreføre og udvikle vores mange boligbutikker på Sjælland i samarbejde med resten af ledelsen og de lokale partnere og afdelingsledere," udtaler Michael Johansen i en pressemeddelelse fra EDC Bolig.

"Vi er meget glade for at kunne byde Michael velkommen på holdet som underdirektør for vores sjællandske boligbutikker. Michael har et stærkt personligt drive og en solid ledererfaring fra en lang række tidligere job i den finansielle branche," udtaler direktør for EDC Bolig Thomas H. Jensen i pressemeddelelsen.