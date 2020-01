Hillerød-kor synger rockens historie

Hillerød Rockkor inviterer til koncerten 'Rockens historie' i Støberihallen søndag 2. februar kl. 15-17.30.

Her synger koret 20 numre, som har defineret rockens historie. Der er rocksange fra hvert årti fra 1950'erne og frem til i dag. Koret kaster sig bl.a. over kunstnere som Elvis Presley, The Beatles, Patti Smith, AC/DC, Nirvana og Red Hot Chili Peppers og numre som 'All Day And All Of The Night', 'Honky Tonk Women', 'Fire', 'Summer of 69' og 'Nothing Else Matters'.

Ideen til koncerten fik korleder Lene Schnack McGregor for cirka to år siden, hvor hun tog den op med korets repertoire-udvalg, og siden har diskussionen om, hvad rocken egentlig er, og hvilke grene af rocken koret skulle have med i koncerten, været i gang.