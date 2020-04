I Frederiksborg Slotskirke har man valgt at udskyde konfirmationerne til de sidste to weekender i august. Arkivfoto

Hillerød-kirker udsætter konfirmationer: "De arme konfirmander er kede af det"

"Nogle steder har man spillet højt spil, havde jeg nær sagt, og sagt, at det bliver i juni. Andre er gået mere forsigtigt til værks - med risiko for, at anden bølge rammer - og valgt slutningen af august og starten af september. Men dybest er der ikke nogen af os, der aner noget som helst i øjeblikket," siger Jørgen Christensen, der er provst i Hillerød Provsti og sognepræst i Frederiksborg Slotskirke.

I Frederiksborg Slotskirke har man valgt at udskyde konfirmationerne til de sidste to weekender i august.

"Vi har ikke fået noget brokkeri, men de arme konfirmander er jo kede af, at det er blevet aflyst. Og forældrene er jo på spanden, fordi de har måske lejet et selskabslokale for tre år siden. Så får de en ny dato, og så kan de ikke få noget sted at holde det," siger Jørgen Christensen.