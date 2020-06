Hillerød har fået sine første brandkadetter: "Jeg kan holde til mere nu"

Hillerøds 10 brandkadetter trak i det store, sorte brandmandsudstyr med gule reflekser på. Philip Holm Olsen hjalp sin kollega, der har problemer med at få monteret iltflasken, inden de løb hen mod åstedet. Beboerne blev hentet ud af bygningen og modtog førstehjælp, og med vandslanger fik kadetterne kontrol over ilden.

I en cirkel står stolte familiemedlemmer og tager billeder med mobilen af kadetterne i aktion - for der er ikke tale om en ægte brand, men en opvisning i anledning af at Hillerød har fået uddannet sine allerførste brandkadetter.

Efter øvelsen overrakte borgmester Kirsten Jensen derfor hver kadet et diplom, som bevis for endt forløb, som Hillerød Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning står bag. Forløbet er en mulighed for de 13-18 årige for at styrke deres personlige kompetencer, få kendskab til brand og redning og indgå i et sundt fællesskab.